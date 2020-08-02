آخر الاخبار

نجاة سعودي من كارثة محققة في المدينة المنورة ”معين عبدالملك“ يشكو ”تحديات جسيمة“ في طريقه وتحدث عن ”دعم سعودي لامحدود“ الأمطار تعمق مأساة اليمنيين.. السيول تجرف 2.242 مسكناً في 3 محافظات (احصائية أولية) وزير الدفاع من ”نهم“ يبشر بقرب تحرير صنعاء ويؤكد ”لن يحكمنا الحوثي“ الداعية عايض القرني يكشف عن أفضل حراسة أمنية مشددة تمارس قبل النوم تحذير هام وخطير من المركز الوطني للأرصاد بخصوص الأجهزة الكهربائية والهواتف أكبر انهيار لدولار خلال 10 سنوات وسط مخاوف أمريكية ثلاث عادات يومية يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض آلام الظهر تجدد الاشتباكات في ”أبين“ بعد يومين من اعلان السعودية التوصل لاتفاق هكذا توعدت وزارة الدفاع التركية بأديب ومحاسبة الإمارات على خلفية تدخلها في هذه الدولة (فيديو)

نجاة سعودي من كارثة محققة في المدينة المنورة

الأحد 02 أغسطس-آب 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 241

 

نجا أحد المواطنين السعوديين من كارثة محققة عندما سقط جدار أحد المنازل على عدد من السيارات الحديثة في المدينة المنورة والتي كانت متوقفة قربه فدمرها بالكامل.

ويظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة لأحد الأشخاص كان يسير خلف السيارات المتوقفة أثناء سقوط الجدار لكنه نجا من موت محقق ولم يصبه أي أذى.

كما تبين في الفيديو الأسلاك والحواجز وهي تتطاير بسبب قوة الرياح وذلك لأن المدينة المنورة تشهد أمطارا رعدية غزيرة ورياحا نشطة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لشدة الرياح بالمدينة المنورة خلال العاصفة التي شهدتها المدينة عصر الخميس.

وأظهرت مقاطع الفيديو عاصفة شديدة من الرياح أدت إلى اقتلاع لوحات ومظلات مواقف ووقوف السيارات في مناطق متفرقة بالمدينة بالإضافة إلى سقوط أحد الأسوار على عدد من السيارات أسفل إحدى العمارات.

إقراء أيضاً
طبيبة عربية تقلب حياة شابة متزوجة إلى جحيم والقضاء يلزمها بدفع تعويضات بسبب أخطا
رهف القنون تثير غضب السعوديات واسمها يهز شباك ترند المملكة
طفولة محرومة في زمن الحرب..UNICEF و CSSW تحميان البراءة في سبع مديريات بمحافظة مأ
في يوم عرفة سعودي يرتكب جريمة تهز المملكة .
قاعة أفراح تتحول إلى مأتم بسبب وفاة العريس قبل وصوله بلحظات
الحكم بالسجن 8أشهر على المطربة المغربية الشهيرة دنيا بطمة في قضية فضح شخصيات شه
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة مجتمع مدني

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس