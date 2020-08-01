”معين عبدالملك“ يشكو ”تحديات جسيمة“ في طريقه وتحدث عن ”دعم سعودي لامحدود“

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ثمن رئيس الوزراء المكلف، معين عبدالملك، السبت 1 اغسطس/آب، الجهود الكبيرة والدعم اللامحدود للسعودية في معركة اليمن المصيرية والوجودية للحفاظ على هويته العربية واجهاض المشروع الإيراني المتمثل في وكلائه من جماعة الحوثي.
جاء ذلك، في اتصال هاتفي مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، السبت، الذي قدم تهانيه لعبد الملك بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن والرياض.
وأكد الحجرف حرص مجلس التعاون على استعادة الامن والاستقرار في اليمن وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها.
رئيس الوزراء المكلف، أشار الى جسامة التحديات الماثلة امام الحكومة الجديدة التي يأمل تجاوزها لتخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق الاستقرار والسلام الذي ينشده اليمنيون.
وأكد عبدالملك حرص الجميع على المضي في تنفيذ الالية المتوافق عليها لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، والبدء فعليا بذلك من خلال تكليف رئيس الحكومة وتعيين محافظ ومدير امن لمحافظة عدن، تمهيدا للانتقال للخطوات اللاحقة وفق الجدول الزمني المحدد.
ورعت السعودية آلية جديدة لتقاسم السلطة بين الطرفين وقّعته الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في الرياض الأربعاء الماضي. ونصّ الاتفاق على تولي الانتقالي عددا من الوزارات في الحكومة اليمنية إضافة الى عدد من البنود الأخرى.
وكلف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، معين عبدالملك بتشكيل حكومة جديدة، مع استمرار الحكومة الحالية في مهام تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة التي من المتوقع تسميتها وفق الجدول الزمني الذي حددته الآلية.