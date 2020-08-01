الأمطار تعمق مأساة اليمنيين.. السيول تجرف 2.242 مسكناً في 3 محافظات (احصائية أولية)

السبت 01 أغسطس-آب 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 599

أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (حكومية)، السبت 1 اغسطس/آب، أن السيول جرفت بشكل كلي وجزئي مساكن 2.242 نازحا في 3 محافظات.

وأوضح الوحدة في تقرير لها أن "الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظات مأرب (شرق)، وأبين والضالع (جنوب) خلال الأيام الماضية، والمصحوبة بالرياح، تسببت بأضرار جسيمة في مخيمات النازحين".

وأضاف أن السيول أدت إلى جرف كلي أو جزئي لمساكن 2.242 نازحا، كإحصاء أولي في المحافظات الثلاث.

وأشار التقرير أن السيول أدت إلى جرف المواد الغذائية والإيوائية للعديد من الأسر النازحة.

يشار إلى أن نحو 20 شخصا لقوا حتفهم خلال الأسبوعين الماضيين، جراء السيول التي شهدتها عدة محافظات في اليمن.

وتعاني البلاد ضعفا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تعمق مأساة السكان الذين يشكون من هشاشة الخدمات الأساسية.