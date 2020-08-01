”معين عبدالملك“ يشكو ”تحديات جسيمة“ في طريقه وتحدث عن ”دعم سعودي لامحدود“ الأمطار تعمق مأساة اليمنيين.. السيول تجرف 2.242 مسكناً في 3 محافظات (احصائية أولية) وزير الدفاع من ”نهم“ يبشر بقرب تحرير صنعاء ويؤكد ”لن يحكمنا الحوثي“ الداعية عايض القرني يكشف عن أفضل حراسة أمنية مشددة تمارس قبل النوم تحذير هام وخطير من المركز الوطني للأرصاد بخصوص الأجهزة الكهربائية والهواتف أكبر انهيار لدولار خلال 10 سنوات وسط مخاوف أمريكية ثلاث عادات يومية يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض آلام الظهر تجدد الاشتباكات في ”أبين“ بعد يومين من اعلان السعودية التوصل لاتفاق هكذا توعدت وزارة الدفاع التركية بأديب ومحاسبة الإمارات على خلفية تدخلها في هذه الدولة (فيديو) مصريون يبتكرون أغرب طريقة لذبح الأضحية هربا من الغرامة – شاهد
أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (حكومية)، السبت 1 اغسطس/آب، أن السيول جرفت بشكل كلي وجزئي مساكن 2.242 نازحا في 3 محافظات.
وأوضح الوحدة في تقرير لها أن "الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظات مأرب (شرق)، وأبين والضالع (جنوب) خلال الأيام الماضية، والمصحوبة بالرياح، تسببت بأضرار جسيمة في مخيمات النازحين".
وأضاف أن السيول أدت إلى جرف كلي أو جزئي لمساكن 2.242 نازحا، كإحصاء أولي في المحافظات الثلاث.
وأشار التقرير أن السيول أدت إلى جرف المواد الغذائية والإيوائية للعديد من الأسر النازحة.
يشار إلى أن نحو 20 شخصا لقوا حتفهم خلال الأسبوعين الماضيين، جراء السيول التي شهدتها عدة محافظات في اليمن.
وتعاني البلاد ضعفا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تعمق مأساة السكان الذين يشكون من هشاشة الخدمات الأساسية.