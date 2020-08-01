وزير الدفاع من ”نهم“ يبشر بقرب تحرير صنعاء ويؤكد ”لن يحكمنا الحوثي“

السبت 01 أغسطس-آب 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، السبت 1 اغسطس/آب، "أن الشعب اليمني بكل قواه الحية وقواته المسلحة أكثر عزما وإصرارا على استعادة دولته واستكمال تطهير كل تراب الوطن من خطر المشروع الحوثي الكهنوتي واقتلاع مخلفات الإمامة والأطماع الفارسية".



وأكد الوزير خلال زيارة للمنطقة العسكرية الرابعة في "جبهة نهم" بصنعاء "أن الشعب يسعى والانتقال نحو بناء المستقبل الزاهر في ظل دولة اتحادية عادلة تعيد لليمن سعادته ومكانته الرائدة بين الشعوب المتقدمة".



وأوضح "إن مقتضيات المرحلة التي يعيشها الوطن تفرض على الجميع الالتفاف حول المشروع الوطني والاصطفاف تحت لواء الجمهورية وتناسي الصراعات والخلافات والنفير نحو مواجهة العدو الواحد والوقوف إلى جانب الجيش في معركة المصير".



وعبر وزير الدفاع عن الفخر والاعتزاز ببسالة قادة وأبطال الجيش ورجال المقاومة الذين يضحون بأرواحهم ودمائهم في معركة الشرف والكرامة لحماية الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية ومواجهة مشاريع الفوضى والعبث وأطماع الماضي المظلم.



وأضاف: "لقد قطعنا على أنفسنا العهد والقسم أن لا نمل ولا نميل عن واجبنا في تحرير شعبنا وتلبية آماله وتطلعاته النبيلة والسير على درب رموز التحرر الوطني وتحقيق العيد الأكبر والنصر المؤزر، ولن يحكمنا الحوثي".



وقال المقدشي: "صنعاء وكل اليمن سوف تتحرر قريبا وستبقى راية اليمن ترفرف شامخة في كل ربوعه الغالية".



ولفت الى أن مليشيا التمرد الحوثي تزج بالأطفال والمغرر بهم إلى المهالك وتدفع بهم بالقوة والتضليل والأكاذيب، ودعا أبناء القبائل لحماية أولادهم وعدم تصديق الأكاذيب الحوثية.