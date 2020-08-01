الداعية عايض القرني يكشف عن أفضل حراسة أمنية مشددة تمارس قبل النوم تحذير هام وخطير من المركز الوطني للأرصاد بخصوص الأجهزة الكهربائية والهواتف أكبر انهيار لدولار خلال 10 سنوات وسط مخاوف أمريكية ثلاث عادات يومية يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض آلام الظهر تجدد الاشتباكات في ”أبين“ بعد يومين من اعلان السعودية التوصل لاتفاق هكذا توعدت وزارة الدفاع التركية بأديب ومحاسبة الإمارات على خلفية تدخلها في هذه الدولة (فيديو) مصريون يبتكرون أغرب طريقة لذبح الأضحية هربا من الغرامة – شاهد الامارات تستدعي قيادة المجلس الانتقالي إلى ابوظبي ومصادر تكشف خفايا الزيارة المفاجئة مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تداهم منزل قائد عسكري في ”عدن“.. قتل وجرح عدد من جنود الانتقالي وفشلو في اعتقاله طبيبة عربية تقلب حياة شابة متزوجة إلى جحيم والقضاء يلزمها بدفع تعويضات بسبب أخطائها الكارثية
قال الداعية السعودي عائض القرني إن المسلم في حال قراءة الأذكار قبل النوم يكون في حراسة أمنية مشددة.
وأضاف القرني على حسابه في تويتر :" حصّن نفسك بحراسة أمنية مُشدّدة قبل النوم: باسمك اللهم أموت وأحيا، آية الكرسي، سورة الإخلاص، والفلق، والناس، "ثلاثاً"، تسبيح 33، وتحميد 33، وتكبير 34 مرة ".
وتابع أيضا : اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك "ثلاثا"، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مُؤوي.
كما طالب القرني بضرو رة الرجوع والتوبة إلى الله قائلا : " إن الله يغفر الذنوب لمن استغفر، ولن يحجبك عن باب التوبة أحد، ولن يمنعك من عفو الله مخلوق، ولن يحرمك من الرزق إنسان، فتفاءل، وأقبل بقلب صادق على ملك كريم، ورب جواد رحيم سبحانه، وكبّره وسبّحه بكرة وعشيًّا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلّا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد" .