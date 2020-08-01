تحذير هام وخطير من المركز الوطني للأرصاد بخصوص الأجهزة الكهربائية والهواتف

السبت 01 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 906

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، اليوم السبت، كافة المواطنين من استخدام الأجهزة الكهربائية وأجهزة الاتصالات أثناء نشاط العواصف الرعدية المصاحبة للأمطار, كما دعاهم إلى الاحتماء من العواصف الرعدية .

كما جدد المركز، المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها وخاصة سائقي المركبات من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والطينية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية أثناء وبعد هطول الأمطار .

وتوقع المركز في نشرته اليومية “، باستمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس على أجزاء واسعة من البلاد خلال الـ 24 ساعة المقبلة، خاصة المناطق الجبلية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية الغربية والجنوبية مع تراجع طفيف خلال الأيام القادمة.

وأشار المركز إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء واسعة من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خاصة المناطق المحاذية لسهل تهامة، كما تشمل الأمطار المناطق الشرقية لمحافظات حضرموت والمهرة خلال ساعات النهار وتستمر إلى ساعات المساء الأولى، وكذلك المناطق الساحلية وخاصة السواحل الغربية وصولاً إلى المناطق المحاذية لها خلال ساعات المساء وتستمر إلى ساعات الصباح الباكر .

ونوه المركز بأن الأمطار ستمتد إلى أجزاء متفرقة من السواحل الجنوبية والشرقية، كما تنشط خلايا رعدية متفرقة على المناطق الصحراوية يصاحبها هطول أمطار متفاوتة الشدة ورياح نشطة.