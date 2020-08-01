تجدد الاشتباكات في ”أبين“ بعد يومين من اعلان السعودية التوصل لاتفاق

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أفادت مصادر عسكرية، السبت 1 اغسطس/آب، بتجدد الاشتباكات المسلحة، بين القوات الحكومية وقوات ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتيا، في محافظة أبين (جنوب)، بعد يومين من إعلان السعودية آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.
وقالت المصادر إن “القوات الحكومية ومسلحي الانتقالي، تبادلا القصف المدفعي في منطقة الطرية شمال زنجبار”، مشيرة الى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
والأربعاء، أعلنت السعودية، آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، لمعالجة الأوضاع في الجنوب.
وتتضمن الآلية تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال اليمني، ووقف إطلاق النار في عدة جبهات، من أهمها محافظة أبين.
ومنذ 11 مايو/ أيار الماضي، تشهد أبين، معارك ضارية بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي، توقفت نهاية يونيو/ حزيران المنصرم، بموجب اتفاق تهدئة بوساطة من السعودية.