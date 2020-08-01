مصريون يبتكرون أغرب طريقة لذبح الأضحية هربا من الغرامة – شاهد

السبت 01 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أقدم المصريون على حيلة لذبح عجل فوق أحد المباني السكنية بدلا من الشارع، هربا من الغرامة التي أقرتها الحكومة المصرية على الذبح في الشارع.

وقام المواطنون وفقا للفيديو المتداول برفع العجل عبر "ونش" إلى أعلى المبنى وربطه بإحكام لرفعه وسط ذهول المتواجدين.

وكانت محافظتا القاهرة والجيزة قد فرضت غرامات مالية كبيرة على المخالفين لقرار منع الذبح في الشوارع، أو إقامة شوادر للأضاحي بالشوارع والميادين والتسبب في تلويث البيئة والطريق العام.