آخر الاخبار

تجدد الاشتباكات في ”أبين“ بعد يومين من اعلان السعودية التوصل لاتفاق هكذا توعدت وزارة الدفاع التركية بأديب ومحاسبة الإمارات على خلفية تدخلها في هذه الدولة (فيديو) مصريون يبتكرون أغرب طريقة لذبح الأضحية هربا من الغرامة – شاهد الامارات تستدعي قيادة المجلس الانتقالي إلى ابوظبي ومصادر تكشف خفايا الزيارة المفاجئة مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تداهم منزل قائد عسكري في ”عدن“.. قتل وجرح عدد من جنود الانتقالي وفشلو في اعتقاله طبيبة عربية تقلب حياة شابة متزوجة إلى جحيم والقضاء يلزمها بدفع تعويضات بسبب أخطائها الكارثية رئيس الأركان في زيارة مباغته لقوات الجيش الوطني في جبهات الجوف أردوغان يكشف لقيادات حزبه في العدالة والتنمية عن استراتيجية تركيا الجديدة في المنطقة والعالم التي ستقضي على خصومها المرشد خامني .. يكشف السر الحقيقي وراء صناعتهم للمقاتلة كوثر نقل مسئول سعودي شهير للعلاج وبشكل عاجل إلى أمريكا بعد تدهور خطير في صحته

مصريون يبتكرون أغرب طريقة لذبح الأضحية هربا من الغرامة – شاهد

السبت 01 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 268

أقدم المصريون على حيلة لذبح عجل فوق أحد المباني السكنية بدلا من الشارع، هربا من الغرامة التي أقرتها الحكومة المصرية على الذبح في الشارع.

وقام المواطنون وفقا للفيديو المتداول برفع العجل عبر "ونش" إلى أعلى المبنى وربطه بإحكام لرفعه وسط ذهول المتواجدين.

وكانت محافظتا القاهرة والجيزة قد فرضت غرامات مالية كبيرة على المخالفين لقرار منع الذبح في الشوارع، أو إقامة شوادر للأضاحي بالشوارع والميادين والتسبب في تلويث البيئة والطريق العام.

 
إقراء أيضاً
البنتاغون يكشف عن اختراع عجيب نتائجه من الهوا الجاف
5 طرق سهلة للتخلص من رائحة دم الأضاحي
الداعية السعودي عادل الكلباني يشعل الجدل مجددًا بموقف جديد
خبر يهز المملكة .. مقتل نجمة سعودية شهيرة على يد مقربين منها – فيديو
مالا يعرفه العرب والغرب عن الفوائد المذهلة للحم الماعز
لأول مرة...المرأة السعودية تشارك في خدمة الحجاج في هذا العام
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس