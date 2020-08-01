مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تداهم منزل قائد عسكري في ”عدن“.. قتل وجرح عدد من جنود الانتقالي وفشلو في اعتقاله

السبت 01 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفادت مصادر عسكرية، السبت 1 اغسطس/آب، بمقتل مسلحين اثنين واصابة 4 آخرين من مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم اماراتياً، خلال عملية دهم لمنزل قائد عسكري حكومي، في مدينة عدن (جنوبي اليمن).

وقالت المصدر إن ”مليشيا الانتقالي داهمت منزل قائد كتيبة في اللواء العاشر عمالقة، علي البدوي، بحي السيلة بمديرية الشيخ عثمان“، مشيرة الى انه رفض تسليم نفسه، واشتبك مع القوة العسكرية، ما أدى إلى مقتل جنديين من ميليشيا الانتقالي، وإصابة 4 آخرين بجروح مختلفة.

وأصيب ”البدوي“ في الاشتباكات، إلا إن مليشيا الانتقالي لم تتمكن من اعتقاله، بحسب المصادر التي قالت ان الميليشيا لا تزال تحاصر الحي الذي يقطن فيه.

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن، كثيرا من الحوادث الأمنية والاغتيالات عقب إعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية في أبريل نسيان/ الماضي، قبل أن يتخلى عن ذلك، الأربعاء.