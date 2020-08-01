طبيبة عربية تقلب حياة شابة متزوجة إلى جحيم والقضاء يلزمها بدفع تعويضات بسبب أخطائها الكارثية

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ألزمت محكمة أردنية، طبيبة أسنان، دفع 1350 دينارا لمريضة عالجتها في عيادتها، تعويضا لها عن نفور زوجها منها بسبب تورم وجهها وفوحان رائحة من فمها بعد العلاج.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها مبلغ 1350 دينارا للمدعية (المريضة) بواقع 350 دينارا عن الضرر المادي و 1000 عن الضرر المعنوي، أي نفور زوجها منها، والحكم بتضمين المدعى عليها طبيبة الأسنان الرسوم والمصاريف ومبلغ 67 دينارا أتعاب محاماة.
وجاء في قرار المحكمة:
أولا: المريضة المدعية راجعت طبيبة الأسنان المدعى عليها في عيادتها الخاصة وذلك بخصوص إصلاح سن أمامي مكسور وتسوية منظره.
ثانيا: قالت طبيبة الأسنان المدعى عليها للمريضة المدعية إنه لا بد من تجميل السن التي قبل وبعد السن المكسورة، وبعدها قامت بحف الأسنان الأمامية وعددها ثماني أسنان وبردها وتلبيسها بمادة البورسلان.
ثالثا: بعدها عانت المريضة المدعية من آلام الأسنان وأصيبت بتورم في منطقة الوجه ورائحة فم مما تسبب بنفور زوجها منها.
رابعا: تبين للمحكمة من خلال الخبراء بأن طبيبة الأسنان المدعى عليها أزالت عصب الأسنان بصورة خاطئة، وركبت 8 أسنان بطريقة خاطئة مما تسبب للمدعية (المريضة) بورم وآلام وقد تأثرت وتضررت من أفعال المدعى عليها (طبيبة الأسنان).