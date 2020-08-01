هكذا توعدت وزارة الدفاع التركية بأديب ومحاسبة الإمارات على خلفية تدخلها في هذه الدولة (فيديو) مصريون يبتكرون أغرب طريقة لذبح الأضحية هربا من الغرامة – شاهد الامارات تستدعي قيادة المجلس الانتقالي إلى ابوظبي ومصادر تكشف خفايا الزيارة المفاجئة مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تداهم منزل قائد عسكري في ”عدن“.. قتل وجرح عدد من جنود الانتقالي وفشلو في اعتقاله طبيبة عربية تقلب حياة شابة متزوجة إلى جحيم والقضاء يلزمها بدفع تعويضات بسبب أخطائها الكارثية رئيس الأركان في زيارة مباغته لقوات الجيش الوطني في جبهات الجوف أردوغان يكشف لقيادات حزبه في العدالة والتنمية عن استراتيجية تركيا الجديدة في المنطقة والعالم التي ستقضي على خصومها المرشد خامني .. يكشف السر الحقيقي وراء صناعتهم للمقاتلة كوثر نقل مسئول سعودي شهير للعلاج وبشكل عاجل إلى أمريكا بعد تدهور خطير في صحته رونالدو يستعرض عضلاته أمام سيارته الفاخرة.. شاهد
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيواصل العمل لإكثار عدد أصدقائه، والتقليل من خصومه الداخليين.
جاء ذلك في كلمة له، السبت، بتقنية الفيديو، خلال مشاركته في برنامج معايدة بمناسبة عيد الأضحى، مع فروع حزبه في الولايات الأخرى.
وأوضح أردوغان أن الكعبة الشريفة تشعر بالحزن بسبب أداء عدد محدود من المسلمين فريضة الحج للعام الحالي بسبب جائحة كورونا.
كما لفت إلى أن الكثير من المسلمين المظلومين حول العالم بدءا من سوريا وفلسطين حتى أراكان وأقليم تركستان يقضون عيد الأضحى وسط مشاعر من الحزن والأسى.
وأشار إلى أن تركيا باتت في ظل 18 عاما من حكم العدالة والتنمية بمثابة مصدر أمل لكافة المظلومين في المنطقة وحول العالم، ودولة تدافع عن حقوقهم.
وشدد على أنه تقع على عاتق كافة أعضاء الحزب مسؤوليات كبيرة في سبيل الدفاع عن القضية، والمضي بها قدما نحو الأمام.
وأضاف أردوغان: “إن من يرى نفسه أعلى مقاما من الشعب، ويكسر قلوب أبناء الشعب، ويسعى لتحقيق مصلحته الشخصية ومنفعة محيطه بدلا من خدمة الشعب، لا يمكنه أن يصبح عضوا في العدالة والتنمية”.
وأردف: “سنكثر من أصدقائنا، ونقلل من أعدائنا، وإن سبب وجود العدالة والتنمية، وتواجدنا في مناصبنا، وتعليق الكثير من الناس آمالهم علينا، واحد”.
وتابع قائلا: “نريد أن يكون مؤتمر حزب العدالة والتنمية القادم بمثابة قيامة وولادة جديدة بالنسبة لنا”.
وفيما يخص آيا صوفيا، أفاد أردوغان بأن “إعادة فتح مسجد آيا صوفيا للعبادة في 24 يوليو/ تموز، بعد 86 عاما، زادت من سعادة وبهجة عيد الأضحى المبارك”.
وأكد على التزام حزبه بمبدأ “علم واحد، وشعب واحد، ودولة واحدة، ووطن واحد”، في مسيرته نحو المستقبل، متقدما بالتهاني لكافة أعضاء الحزب، وأبناء الشعب التركي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.