المرشد خامني .. يكشف السر الحقيقي وراء صناعتهم للمقاتلة كوثر

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تحدث المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الجمعة، عن الجوانب الإيجابية التي حققتها إيران في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
وقال خامنئي، في كلمة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، إنه لولا العقوبات الأمريكية لما تمكنت إيران من صناعة مقاتلة "كوثر" وقطع غيار حساسة داخل إيران.
ومقاتلة "كوثر" هي أول مقاتلة إيرانية محلية الصنع من الجيل الرابع بمنظومة Avionic الإلكترونية للطيران، والتي تم تصميمها وتصنيعها بالكامل بخبرات وإمكانيات إيرانية. وبالإمكان إنتاج هذه الطائرة بنوعين، أحادية المقصورة وثنائية المقصورة.
كذلك أشار إلى أن ارتباط الاقتصاد الإيراني بالنفط الخام انخفض إلى حد بعيد في ظل العقوبات الأمريكية التي تم فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وكمحاولة للضغط على طهران لإعادة التفاوض على شروط الاتفاق النووي.
وشدد المرشد الإيراني على أن الولايات المتحدة لن تتراجع حتى إذا حققت إيران مطالبها في التخلي عن الصناعات النووية والدفاعية ومنظوماتها الصاروخية وقوتها في المنطقة.
وعن الوضع الاقتصادي في إيران، أقر خامنئي أن الإيرانيين يعانون من مشكلات في المعيشة الاقتصادية، داعيا الحكومة لمعالجتها.
وأضاف أن على الحكومة كبح ارتفاع الأسعار بشكل عاجل وإعادة الاستقرار إلى السوق المحلية، التي تشهد ارتفاعا في الأسعار بسبب هبوط العملة الإيرانية أمام الدولار.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال الإيراني أمر مرفوض، كما أنه لا يعود لأسباب اقتصادية بحتة بل تقف خلفه أسباب، سياسية وأمنية ينبغي مواجهتها.
لكن المرشد الإيراني قال إن المشاكل الاقتصادية، التي تواجهها إيران لا يمكن مقارنتها بالمشاكل الاقتصادية في الولايات المتحدة، التي حدثت بسبب أزمة كورونا.
وقال: "لا يمكن مقارنة المشكلات في إيران مع المشكلات التي تعاني منها أمريكا فهي، تواجه مشكلات اقتصادية مستعصية وأكثر من 45 مليون عاطل عن العمل ومشاكل إدارية بسبب كورونا".