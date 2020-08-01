نقل مسئول سعودي شهير للعلاج وبشكل عاجل إلى أمريكا بعد تدهور خطير في صحته

السبت 01 أغسطس-آب 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تدهورت الحالة الصحية لرئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، حيث تم نقله على وجه السرعة إلى أمريكا لتلقي العلاج اللازم.

ووفقا لآخر التقارير، فإن آل الشيخ وصل إلى مدينة نيويورك مع طاقم طبي، الذي كان يشرف عليه، لمتابعة حالته الصحية.

ويشار إلى أن تركي آل الشيخ قد تعرض لوعكة صحية في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث تم نقله إلى أمريكا لإجراء عدة عمليات في أحد مستشفيات نيويورك.

وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي بخبر تدهور صحة آل الشيخ، متنين له الشفاء العاجل والصحة الجيدة.

مغادرة المستشار تركيآلالشيخ الى امريكا بسبب تدهور حالته الصحية

وكان متوقعا اجراء عملية عاجلة فور وصوله لكن الاطباء استحسنوا اجراء بعض الفحوصات وتأجيل العملية ليوم الاثنين او الثلاثاء

وفي المقابل، قال الكاتب محمد الوليدي، إن السبب الرئيسي وراء انتقال آل الشيخ إلى نيويورك هو الهروب بعد انهيار صفقة "نيوكاسل".