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رونالدو يستعرض عضلاته أمام سيارته الفاخرة.. شاهد

السبت 01 أغسطس-آب 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات
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نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي، صورة على صفحته الرسمية على "إنستغرام" يستعرض فيها مجددا عضلات جسده اللافتة.

ويحرص النجم البرتغالي على مشاركة متابعيه بصور له أثناء عطلته الصيفية الحالية.

وهذه المرة اختار التصوير أمام إحدى سياراته الفارهة وهو يجلس على الأرض كاشفا عن عضلات بطنه.

والمعروف عن رونالدو عشقه لاقتناء السيارات الفاخرة ذات المحركات القوية ولا يتردد في البحث عن كل ما هو مميز لإضافة المزيد إلى أسطوله من السيارات في كراجه الخاص.

وتوج يوفنتوس باللقب التاسع له على التوالي من الكالتشيو هذا الموسم والـ36 في تاريخه قبل نهاية المسابقة بجولتين، بينما يستعد لخوض المباراة الأخيرة أمام روما، السبت، بملعب "أليانز ستاديوم" ضمن الجولة 38 والأخيرة من المسابقة.

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