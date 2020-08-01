نقل مسئول سعودي شهير للعلاج وبشكل عاجل إلى أمريكا بعد تدهور خطير في صحته رونالدو يستعرض عضلاته أمام سيارته الفاخرة.. شاهد من مأرب.. العرادة يوجه دعوة مهمة ويتوعد الحوثيين ويعلن موقفه من تفاهمات الرياض الأخيرة بعد اعلانها التخلي عن الادارة الذاتية.. قيادات الانتقالي تغادر الرياض شاهد.. الوضع في سد مأرب وحقيقة امتلائه وفيضان المياه الى خارجه ومعلومات عن الممر الآمن شاهد الصور.. محل فخم لبيع السلاح في قلب صنعاء يعكس ثراء قيادات الحوثيين أول دولة خليجية تعلن عن تشغيل مفاعلها النووي هو الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي مصير مخيف ينتظر اليمن خلال الأشهر القادمة الأمير خالد بن سلمان يلتقي وفدا رفيعا للشرعية واشاده سعودية بنحاح مهمة سلطان البركاني في اتفاق الرياض مارب تكرم صناع النظافة ضمن حملة واسعة لتنظيف شوارع المدينة
نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي، صورة على صفحته الرسمية على "إنستغرام" يستعرض فيها مجددا عضلات جسده اللافتة.
ويحرص النجم البرتغالي على مشاركة متابعيه بصور له أثناء عطلته الصيفية الحالية.
وهذه المرة اختار التصوير أمام إحدى سياراته الفارهة وهو يجلس على الأرض كاشفا عن عضلات بطنه.
والمعروف عن رونالدو عشقه لاقتناء السيارات الفاخرة ذات المحركات القوية ولا يتردد في البحث عن كل ما هو مميز لإضافة المزيد إلى أسطوله من السيارات في كراجه الخاص.
وتوج يوفنتوس باللقب التاسع له على التوالي من الكالتشيو هذا الموسم والـ36 في تاريخه قبل نهاية المسابقة بجولتين، بينما يستعد لخوض المباراة الأخيرة أمام روما، السبت، بملعب "أليانز ستاديوم" ضمن الجولة 38 والأخيرة من المسابقة.