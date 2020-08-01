بعد اعلانها التخلي عن الادارة الذاتية.. قيادات الانتقالي تغادر الرياض

السبت 01 أغسطس-آب 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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أقلت طائرة اماراتية خاصة، اليوم السبت ،وفد ما يسمى المجلس الانتقالي الزائز للعاصمة السعودية الرياض منذ اسابيع ،الى العاصمة الاماراتية ابوظبي حيث مقر اقامة قيادات الانتقالي، بعد حضوره كطرف في المشاورات الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض.

وقالت مصادر مطلعة لمأرب برس ان عيدروس الزبيدي غادر الرياض ومعه قيادات في المجلس بعد ثلاثة ايام من اعلان المملكة التوصل الى آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض المتعثر منذ التوقيع عليه بين الحكومة اليمنية والانتقالي المدعوم من الامارات في نوفمبر العام الماضي.

وعقب هذا الاعلان بدأ الطرفان بتنفيذ الاتفاق ؛حيث كلف الرئيس هادي، معين عبدالملك بتشكيل حكومة جديدة وقيام الحكومة الحالية التي يرأسها بمهام تصريف الاعمال، كما عين محافظا لعدن ومديرا للأمن محسوبون على الانتقالي، فيما اعلن المجلس الانتقالي الغاء اعلانه الانقلابي الذي اقدم عليه مؤخرا ،او ما اسماه الادارة الذاتية لحكم الجنوب.

ومن المقرر ان تبدأ ترتيبات عسكرية في عدن وابين، قبيل اعلان التشكيل الحكومي الجديد طبقا لبنود اتفاق الرياض.