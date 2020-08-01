شاهد الصور.. محل فخم لبيع السلاح في قلب صنعاء يعكس ثراء قيادات الحوثيين

السبت 01 أغسطس-آب 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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تداول ناشطون يمنيون صورا قالوا انها لمحل بيع سلاح وسط العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين.

ويظهر في الصور -الذي يرفقها مأرب برس في هذا الخبر-، محلا فخما يبيع قطع سلاح مختلفة وثمينة، يرجح ان يكون مملوكا لاحد القيادات الحوثية او من يسمونهم المشرفين.

والمشرفين الحوثيين من الهاشمين تحديدا طبقة ثرية جدا؛ يذهب لها كل المنهوبات ،من خيرات الشعب وقوت المواطن.

وكتب احدهم معلقا :«كان قصدي ان صور محل السلاح الضخم هذا انه في امريكا... طلع في صنعاء ... اول مره ابسر(اشاهد) محل سلاح بهذا الديكور والتصميم .. طبعا والكافيهات ممنوع والتصوير ممنوع!».

وفيما اغلق الحوثيون بصنعاء -على سبيل المثال- اماكن لكسب لقمة العيش مثل الكافيهات والاستراحات وغيرها بحجج واهية ؛سمحوا لمحلات بيع السلاح بالانتشار والتوسع وبات السلاح الذي هو ملكا للدولة في متناول الجميع ويباع حتى في الشوارع.

وليس غريبا على اليمنيين ان يشاهدوا السلاح يباع في الاسواق غير ان المحل المشار اليه اعلى الخبر ، لفت نظر الناشطين لما رأوا فيه من ديكور وتجهيزات كبيرة تعكس ثراء قيادات الحوثي.