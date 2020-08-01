أول دولة خليجية تعلن عن تشغيل مفاعلها النووي هو الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي

السبت 01 أغسطس-آب 2020 الساعة 01 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، عبر حسابه على "تويتر" اليوم عن النجاح في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي.

. وقال بن راشد "نجحت فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي وإجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح. أبارك لأخي محمد بن زايد هذا الإنجاز .

وأضاف أن الهدف هو تشغيل أربع محطات للطاقة النووية توفر ربع حاجة الدولة من الكهرباء، وقال "الإمارات شطرت الذرة ..وتريد استكشاف المجرة .. رسالة للعالم بأن العرب قادرون على استئناف مسيرتهم العلمية .. ومنافسة بقية الأمم العظيمة.. لا شيء مستحيل.