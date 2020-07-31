الأمير خالد بن سلمان يلتقي وفدا رفيعا للشرعية واشاده سعودية بنحاح مهمة سلطان البركاني في اتفاق الرياض

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استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي في الرياض رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، وأعضاء هيئة رئاسة المجلس، ومستشاري رئيس الجمهورية اليمنية..
وقالت وكالة واس السعودية ان أعضاء النواب اليمني قدموا الشكر والتقدير لقيادة المملكة على ما توليه من عناية واهتمام باليمن ودعم لحكومته الشرعية والشعب اليمني ولما تقوم به من مبادرات خيّرة، وكان آخرها الجهود التي قادها سمو ولي العهد لإنجاز اتفاق الرياض ووضع الآلية التنفيذية لتسريع تطبيقه.
من جانبه عبر نائب وزير الدفاع عن تقدير المملكة للدور الإيجابي الذي قام به فخامة رئيس الجمهورية اليمنية وحكومته والمجلس الانتقالي الجنوبي والدور البناء والمثمر الذي قام به رئيس مجلس النواب اليمني، وأعضاء هيئة رئاسة المجلس، ومستشارو رئيس الجمهورية اليمنية لدعم الجهود التي أدت إلى التوصل إلى آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض والبدء في تنفيذها،.
وكان سلطان البركاني قد لعب دور الوسيط بين الشرعية والمجلس الانتقالي، وضغط لتقديم الشرعية العديد من التنازلات نزولا عند رغبة الأشقاء عموما والإمارات خصوصا.
راجياً أن يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه ، مؤكداً أن تجاوبهم كان إدراكاً منهم بالمسؤولية الوطنية التي نستشعرها ونثمنها لهم .
وقال سموه: “إن توجيهات سيدي سمو ولي العهد ومتابعته المستمرة نابعة من حرص قيادة المملكة على الشعب اليمني الشقيق وحكومته ودعمه في كل المجالات”.