مارب تكرم صناع النظافة ضمن حملة واسعة لتنظيف شوارع المدينة

الجمعة 31 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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انطلقت صباح اليوم الجمعة أول ايام العيد ,بمدينة مأرب حملة نظافة واسعة شملت كل الشوارع والاحياء في المدينة لرفع مخلفات العاصفة الرملية التي اعقبها امطار وسيول غزيرة خلفت كميات كبيرة من الاتربة في الشوارع والارصفة

. وقام الأستاذ/ محمد السعيدي, نائب المدير العام التنفيذي للصندوق بتكريم العمال بمبالغ نقدية اضافة الى توزيع جعالة العيد. وأوضح السعيدي, أن الحملة شملت كل أحياء مدينة مارب بتوجيهات من المدير العام التنفيذي الاستاذ/ محمد عطية, للتخفيف من حجم المخلفات التي خلفتها العاصفة الرملية والسيول.

واشار ان تكريم العمال ترافق مع حملة توعية واسعة للمواطنين حيث تم توزيع بروشورات توعوية في شوارع المدينة تهدف الى رفع الوعي لدى المجتمع وترسيخ مفهوم التعاون والشراكة وتحمل الجميع مسؤولية الحفاظ على النظافة.

. وأشاد السعيدي بالجهود الحثيثة التي يبذلها عمال وموظفي صندوق النظافة والتحسين المتواجدين في الميدان لخدمة المجتمع اثناء اجازة عيد الاضحى المبارك.