مارب تكرم صناع النظافة ضمن حملة واسعة لتنظيف شوارع المدينة رغم رفضه الاعتذار لها.. مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تفرج عن مسؤول حكومي بعد ساعات من اعتقاله رهف القنون تثير غضب السعوديات واسمها يهز شباك ترند المملكة حزب ”الاصلاح“ يثمن ”تنازلات الشرعية لانجاح اتفاق الرياض“ ويؤكد ان ”فرحة العيد انتزعت من بين مخالب الموت“ بيان عاجل من السعودية بخصوص الخطة الوقائية اتحاد السعودي يمنع التعاقد مع حارس مرمى عربي شهير جونسون يطلب من البريطانيين الالتزام او سيضطر لإغلاق البلد بشكل كامل رئيس المخابرات السعودية السابق يكشف عن سر خطير للمملكة قلب الموازين في المنطقه البنتاغون يكشف عن اختراع عجيب نتائجه من الهوا الجاف هكذا خاطب الملك سلمان أبناء المملكه والمقيمين والعالم الإسلامي
انطلقت صباح اليوم الجمعة أول ايام العيد ,بمدينة مأرب حملة نظافة واسعة شملت كل الشوارع والاحياء في المدينة لرفع مخلفات العاصفة الرملية التي اعقبها امطار وسيول غزيرة خلفت كميات كبيرة من الاتربة في الشوارع والارصفة
. وقام الأستاذ/ محمد السعيدي, نائب المدير العام التنفيذي للصندوق بتكريم العمال بمبالغ نقدية اضافة الى توزيع جعالة العيد. وأوضح السعيدي, أن الحملة شملت كل أحياء مدينة مارب بتوجيهات من المدير العام التنفيذي الاستاذ/ محمد عطية, للتخفيف من حجم المخلفات التي خلفتها العاصفة الرملية والسيول.
واشار ان تكريم العمال ترافق مع حملة توعية واسعة للمواطنين حيث تم توزيع بروشورات توعوية في شوارع المدينة تهدف الى رفع الوعي لدى المجتمع وترسيخ مفهوم التعاون والشراكة وتحمل الجميع مسؤولية الحفاظ على النظافة.
. وأشاد السعيدي بالجهود الحثيثة التي يبذلها عمال وموظفي صندوق النظافة والتحسين المتواجدين في الميدان لخدمة المجتمع اثناء اجازة عيد الاضحى المبارك.