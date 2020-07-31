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رهف القنون تثير غضب السعوديات واسمها يهز شباك ترند المملكة

الجمعة 31 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات
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أطلقت الشابة السعودية الهاربة رهف القنون، تعليقًا أثار جدلًا واسعًا بين أوساط المتابعين وخاصًة أنها معروف عنها مناصرة حرية المرأة حيث جاء تصريحها في ذلك الإطار. 

ونشرت رهف القنون صورة دوّن عليها عبارة باللغة الإنجليزية قالت فيها: “النساء الغاضبات سيغيرن العالم”، فأثارت حالة من الجدل بين المتابعين الرافضين لمثل هذا التصريح كونه يندرج تحت شعار تمرد المرأة ضد الرجل ومجتمعها بشكل عام إذْ دائمًا ما يتم الهجوم عليها في هذا الصدد.

 وبسبب صعود اسمها لقائمة التريند في السعودية عقب إعلانها أمس عن اسم مولودتها لأول مرة من خلال مناداتها “لوفولو أندي” والد طفلتها بـ”بابا بانا”.

كما تضمنت التعليقات على منشورها سيلا من التعليقات خاصة السعوديات والعرب 

، فكان هناك إقبال أكبر على معرفة سبب تصدرها التريند ما صنع حالة من الجدل في التعليقات التي أُجبرت بسببه على غلق خانة التعليقات وحذف كامل التعليقات على تلك الصورة.

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