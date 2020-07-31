جونسون يطلب من البريطانيين الالتزام او سيضطر لإغلاق البلد بشكل كامل

الجمعة 31 يوليو-تموز 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلنت بريطانيا، الجمعة، تجميد رفع تدابير الإغلاق جراء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن شروط العودة إلى العمل في بريطانيا ستبقى على حالها، مؤكداً أنه طلب من وزير الداخلية الحرص على تطبيق القوانين بشأن فيروس كورونا.

وأضاف جونسون خلال مؤتمر صحفي بالمشاركة مع كبير المستشارين الطبيين في بريطانيا: "نخطط للسيناريو الأسوأ ونأمل بالأفضل في مسألة كورونا"، مشدداً أن على البريطانيين التزام القوانين أو سنكون مجبرين على التشدد.

وقال رئيس الوزراء البريطاني: "علينا التزام القوانين وإلا سنضطر لإغلاق البلاد بشكل كامل"، مضيفاً أن على البريطانيين الخضوع لفحص تشخيص كورونا في حال وجود عوارض.

جونسون قال إنه لا سبب حاليا للاعتقاد بوجود موجة ثانية لفيروس كورونا، مشدداً: "على البريطانيين الحرص على قوانين التباعد الاجتماعي".

وأضاف جونسون: قلنا سابقا إننا لن نتردد في إرجاء إعادة الفتح احترازيا".

من جهته، قال كريستوفر وايتي، كبير المستشارين الطبيين في بريطانيا: "علينا التريث وإلا سنشهد ارتفاعا بحالات كورونا".

وأظهرت بيانات رسمية في بريطانيا تسجيل 846 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الخميس، وذلك في أعلى حصيلة يومية خلال أكثر من شهر.

وأوضحت البيانات المنشورة على موقع الحكومة على الإنترنت أن تلك أكبر حصيلة إصابات يومية بالبلاد منذ أن سجلت يوم 28 يونيو 901 حالة.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الخميس، إن السلطات البريطانية قلقة من حدوث موجة تفش ثانية للفيروس في أوروبا، وإن الحكومة لن تتردد في التحرك لإعادة فرض المزيد من إجراءات الحجر الصحي ومن المحتمل أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.