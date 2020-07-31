البنتاغون يكشف عن اختراع عجيب نتائجه من الهوا الجاف هكذا خاطب الملك سلمان أبناء المملكه والمقيمين والعالم الإسلامي الحوثيون ينفون سته من القيادات خارج اليمن والعزي يطالب باحترام قرار النفي لماذا قام اللواء سلطان العرادة بزيارة سد مارب بشكل عاجل في خطاب للشعب.. هادي يوجه دعوة للجميع ويشيد بانجاز آلية اتفاق الرياض ويتوعد الحوثيين «نص الخطاب» ضيوف الرحمن ينفرون الى مزدلفة بعد أن أدوا ركن الحج الأعظم ثم يبيتون في منى في يوم عرفة سعودي يرتكب جريمة تهز المملكة . الصندوق السيادي السعودي يقرر الانسحاب من صفقة شراء نادي نيوكاسل الغنوشي ينتصر على خصومه وانتهاء جلسة تاريخية لصالحه 5 طرق سهلة للتخلص من رائحة دم الأضاحي
قال بيتر هينام مدير برامج البحوث الدفاعية الواعدة في البنتاغون إن العمل جار في الوزارة بمجال إنشاء ضمادات "ذكية"، ومهابط متنامية للمروحيات، وجهاز يستخرج مياه الشرب من الهواء الجاف.
وأكد في مؤتمر صحفي على الإنترنت يوم الخميس، أن التكنولوجيا الحيوية إحدى الأنشطة ذات الأولوية في القسم الموكل إليه. وقال هينهام: "عندما أتحدث اليوم، عن التكنولوجيا الحيوية المستخدمة في المجالات والأهداف الميدانية، فإني أقصد مهابط المروحيات التي يمكن تنميتها وبالتالي عن العبء اللوجستي الذي لم يعد موجودا".
ولم يحدد هينهام، بالضبط كيف تبدو عملية إنشاء مهبط هليكوبتر المذكور، بل فقط أشار إلى "أننا لا نتحدث عن استخدام المعدات الثقيلة وصب الأسمنت".
وأوضح هينهام أن الطريقة، تسمح فقط برش خليط محدد "على الحصى أو الرمل أو على أي أرضية موجودة، وفي غضون أيام قليلة يظهر موقع هبوط في مكانه". ويجري العمل كذلك حاليا، لتصميم وإنتاج جهاز يستخدم طاقة قليلة جدا، يمكنه سحب مياه الشرب، حتى من الهواء الجاف".