وفاة في كل دقيقة ...كورونا في أمريكا لا تبقي ولا تذر

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شهدت الولايات المتحدة تسجيل حالة وفاة بمرض كوفيد-19 كل دقيقة تقريبا أمس الأربعاء، حيث تجاوز عدد الوفيات على الصعيد الوطني 150 ألفا، وهو الأعلى في العالم.
وأفاد إحصاء لرويترز، أن الولايات المتحدة رصدت 1461 حالة وفاة يوم الأربعاء، وهي أعلى زيادة في يوم واحد منذ وفاة 1484 في 27 مايو/أيار، أي منذ ما يقارب 64 يوما.
"الكارثة لم تأت بعد"... فاوتشي يضع 5 مبادئ للتغلب على كورونا وترتفع الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة لها منذ شهرين، وزادت بنحو عشرة آلاف خلال الأحد عشر يوما الماضية.
وعلى الصعيد الوطني، سجلت الوفيات بمرض كوفيد-19 ارتفاعا على مدى ثلاثة أسابيع متتالية في حين انخفض عدد الحالات الجديدة أسبوعا تلو الآخر في الآونة الأخيرة، للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران.
وأدى ارتفاع الحالات في أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس هذا الشهر إلى اكتظاظ المستشفيات بالمرضى.
وأجبرت الزيادة الولايات على التراجع عن إعادة فتح اقتصادها الذي كان مكبلا بإجراءات عزل عام في مارس/آذار، وأبريل/نيسان للحد من انتشار الفيروس.
وتأتي ولاية تكساس في المقدمة بنحو 4300 وفاة حتى الآن هذا الشهر تليها فلوريدا التي سجلت 2900 وكاليفورنيا، أكبر الولايات من حيث عدد السكان، وسجلت 2700.
ويشمل العدد في تكساس مئات الوفيات التي لم يبلغ عنها، بعد أن غيرت الولاية الطريقة التي تحصي بها الوفيات الناجمة عن كوفيد-19.