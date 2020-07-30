مقرب من الديوان الملكي السعودي ينقلب على السيسي

الخميس 30 يوليو-تموز 2020 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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وجه الكاتب السعودي المقرب من الديوان الملكي، خالد الدخيل انتقادات حادة لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسبب موقفه من نظام بشار الأسد في سوريا.

وقال الدخيل في تغريدة عبر حسابه تويتر: "دعمت السعودية مصر أمام تركيا، لكن مصر تتفادى إدانة تدخلات إيران في دول عربية عدة وسبقت تركيا بذلك، وهناك تناغم بين دعم إيران ومصر لبقاء الأسد في سوريا".

وأضاف الدخيل: "لا ترى مصر أن تدخلات إيران تستهدف أحدا! تدخلات مجانية؟، متى تدرك مصر أن صمتها قسَم الموقف العربي ما شجع إيران وتركيا وأثيوبيا معاً؟".

وأثارت تغريدة الكاتب السعودي المقرب من الديوان الملكي جدلًا واسعًا على موقع تويتر وقال احد المغردين: "لا أعلم لماذا نُصوّر موقف مصر من بقاء بشار وكأنه موقف مختلف عن ما يدور في بعض دول الخليج".

وأضاف: "يا أخي، هناك ثلاث سفارات خليجية مفتوحة اليوم في دمشق، وهناك إتصالات بين مسؤولين خليجيين (معروفين بدعمهم لمصر) وبين بشار، وأيضا هناك لقاءات بين مسؤولين خليجيين مع مسؤولين في النظام السوري".

وسبق أن استنكرا خالد الدخيل قرار الإمارات بإعادة علاقاتها مع نظام الأسد فقال:"أي أن فتح بعض الدول العربية سفاراتها في سوريا حتى قبل أن يقبل النظام بإنتقال سياسي إستعجال لا مسوغ له"