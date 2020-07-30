الحوثيون يعيشون في رعب خوفا من هروب وزراء ومسئولين إلى مناطق الشرعية وإجراءات بفرض الإقامات الجبرية عليهم

الخميس 30 يوليو-تموز 2020 الساعة 02 صباحاً / مارب برس - مارب

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أصدرت، مليشيا الحوثي، تعميمًا قضى بفرض الإقامة الجبرية على المسؤولين، ومنع خروجهم مع مرافقيهم وعائلاتهم، من العاصمة صنعاء، خلال إجازة عيد الأضحى.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، وثيقة التعميم الصادر عن ما يُسمى وكيل أمانة العاصمة عبد الوهاب شرف الدين، والموجه إلى من أسماهم بـ"مدير أمن العاصمة، ومدراء عموم المديريات، ومسؤول اللجان المجتمعية". التابعة لهم"؛ باتخاذ الإجراءات المطلوب اتخاذها خلال أيام العيد. ونص التعميم، على "رصد أي محاولات للخروج من العاصمة من قبل أعضاء مجلس النواب والوزراء والشورى، ومرافقيهم، والإبلاغ عنها فورًا، والإبلاغ عنها فورًا".

كما نص التعميم، على "منع دخول مقاتليهم الذين في الجبهات إلى صنعاء لقضاء أيام العيد مع أهاليهم".

وبحسب مراقبين فأن هذا التعميم يكشف عن مخاوف جماعة الحوثي من هروب المسؤولين الموالين لهم، إلى مناطق الشرعية، وكذا الخوف من عودة مقاتليهم إلى أهاليهم، ورفض القتال في صفوفهم.