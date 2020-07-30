الحوثيون يعيشون في رعب خوفا من هروب وزراء ومسئولين إلى مناطق الشرعية وإجراءات بفرض الإقامات الجبرية عليهم ”هادي“ يلتقي رئيس الوزراء المُكلّف ويوجهه بالابتعاد عن الحسابات الضيقة والأخير مُمتن ”واشنطن“ ترحب بـ”إعلان الرياض“ وتؤكد ان ”الوحدة اليمنية أمر ضروري“ قوات ”الشرعية“ تحرر عدد من المواقع في ”صرواح“ وتصل إلى ”تبة الشائف“ هذا ما يحدث للعين أثناء القراءة والعمل في ظل الإضاءة الخافتة الداعية السعودي عادل الكلباني يشعل الجدل مجددًا بموقف جديد شرطة مأرب تعقد لقاء حساسا مع عقال الحارات بمدينة المجمع معلومات ستغير مجرى حياتك حول شرب الماء البارد .. بماذا ينصح الأطباء ؟ الجيش الأميركي يعلن حالة التأهب القصوى في دولتين خليجيتين.. تطورات مريبة عملة دولة عربية تتحسن فجأة بعد انهيار كبير تعرضت له
أصدرت، مليشيا الحوثي، تعميمًا قضى بفرض الإقامة الجبرية على المسؤولين، ومنع خروجهم مع مرافقيهم وعائلاتهم، من العاصمة صنعاء، خلال إجازة عيد الأضحى.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، وثيقة التعميم الصادر عن ما يُسمى وكيل أمانة العاصمة عبد الوهاب شرف الدين، والموجه إلى من أسماهم بـ"مدير أمن العاصمة، ومدراء عموم المديريات، ومسؤول اللجان المجتمعية". التابعة لهم"؛ باتخاذ الإجراءات المطلوب اتخاذها خلال أيام العيد. ونص التعميم، على "رصد أي محاولات للخروج من العاصمة من قبل أعضاء مجلس النواب والوزراء والشورى، ومرافقيهم، والإبلاغ عنها فورًا، والإبلاغ عنها فورًا".
كما نص التعميم، على "منع دخول مقاتليهم الذين في الجبهات إلى صنعاء لقضاء أيام العيد مع أهاليهم".
وبحسب مراقبين فأن هذا التعميم يكشف عن مخاوف جماعة الحوثي من هروب المسؤولين الموالين لهم، إلى مناطق الشرعية، وكذا الخوف من عودة مقاتليهم إلى أهاليهم، ورفض القتال في صفوفهم.