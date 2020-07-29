قوات ”الشرعية“ تحرر عدد من المواقع في ”صرواح“ وتصل إلى ”تبة الشائف“

الأربعاء 29 يوليو-تموز 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني، الأربعاء 29 يوليو/تموز، تحرير مواقع استراتيجية في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وبحسب موقع وزارة الدفاع ”سبتمبر نت“، فقد حررت قوات الجيش مسنودة برجال القبائل، خلال الأيام الماضية، مواقع استراتيجية في جبهة صرواح، ووصلت إلى المواقع القريبة من ”تبه الشائف“ المطلة على سوق صرواح.

ونقل الموقع عن قائد جبهة صرواح العميد الركن أحمد أبو أصبع قوله، أن انهيارا كبيراً يجري في صفوف المليشيا المتمردة، نتيجة سقوط قادتها الميدانية، مع استمرار توغل قوات الجيش نحو خطوط الإمداد الرئيسية لتلك المليشيا.

وأكد أن المليشيا المتمردة تلقت خسائر كبيرة في صفوفها، إثر ضربات أبطال الجيش ورجال القبائل، مشيرا إلى تكبدها عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات ميدانية.

وأوضح قائد جبهة صرواح أن المليشيا كانت تستعد منذ ثلاثة أشهر للالتفاف على جبهة صرواح عبر مناطق متعددة، مؤكدا أن أبطال الجيش أفشلوا كل محاولاتها، وشنوا هجمات مباغتة تمكنوا خلالها من تحرير مواقع جديدة في الجبهة.