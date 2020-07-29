شرطة مأرب تعقد لقاء حساسا مع عقال الحارات بمدينة المجمع

الأربعاء 29 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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أكد مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد يحيى علي حُميد، على أهمية دور عقال الحارات في تعزيز الأمن والسكينة العامة وحماية ممتلكات المواطنين وحفظ حقوقهم.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، عقال الحارات مدينة مأرب “المجمع” لمناقشة مستجدات الأوضاع وتطوير آلية التنسيق بين الأجهزة الأمنية وعقال الحارات بما شأنه الاسهام في تعزيز السكينة العامة والطمأنينة التي تشهدها المحافظة.

وفي اللقاء أشاد العميد يحيى حُميد بالدور الذي يقوم به عقال الحارات في أداء مهامهم واعمالهم المنوطة بهم، مضيفاً أن عاقل الحارة يعتبر رجل الأمن في نطاق حارته وتقع عليه مسؤولية كبيرة في حفظ الأمن فيها وتقديم الخدمات للمواطنين وتلمس احتياجاتهم.

كما شدد على ضرورة عمل العقال في نطاق حاراتهم واختصاصاتهم والعمل على عكس صورة نموذجية وايجابية في التعامل مع المواطنين والساكنين الجدد في الى الحارات، داعيا في الوقت ذاته جميع العقال إلى ضرورة أخذ كافة بيانات الساكنين الجدد في الحارات والتأكد من هوياتهم لما في ذلك من المصلحة العامة والإبلاغ بكل من يقوم بالمخالفات واطلاق الأعيرة النارية والمفرقعات في المناسبات العامة والأعراس.

من جانبهم، ثمن عقال الحارات الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، مؤكدين تعاونهم الكامل مع الأجهزة الأمنية والقيام بواجباتهم على أكمل وجه لما في ذلك المصلحة العامة.