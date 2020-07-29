الحوثيون يعينون ”محمد البخيتي“ محافظا لذمار

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أعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الأربعاء 29 يوليو/تموز، تعيين القيادي في الجماعة، محمد ناصر قائد البخيتي، محافظاً لمحافظة ذمار الواقعة تحت سيطرتها (وسط اليمن).
وبحسب وكالة سبأ بنسختها الحوثية، فقد أصدر "مهدي المشاط" رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى قرارا قضى بتعيين البخيتي محافظاً لمحافظة ذمار.
يذكر أن منصب محافظ ذمار الحوثي، ظل شاغراً، منذ تقديم الشيخ القبلي "محمد المقدشي" استقالته العام الماضي، على خلفية صراعات داخلية في الجماعة بسبب التعيينات السلالية، والخلاف على الإيرادات المالية التي يجنيها الحوثيون .