قوات ”الشرعية“ تحرر عدد من المواقع في ”صرواح“ وتصل إلى ”تبة الشائف“ هذا ما يحدث للعين أثناء القراءة والعمل في ظل الإضاءة الخافتة الداعية السعودي عادل الكلباني يشعل الجدل مجددًا بموقف جديد شرطة مأرب تعقد لقاء حساسا مع عقال الحارات بمدينة المجمع معلومات ستغير مجرى حياتك حول شرب الماء البارد .. بماذا ينصح الأطباء ؟ الجيش الأميركي يعلن حالة التأهب القصوى في دولتين خليجيتين.. تطورات مريبة عملة دولة عربية تتحسن فجأة بعد انهيار كبير تعرضت له ”غريفيث“ يرحب بالتوافق على تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بعد رسالة أحمدي نجاد لمحمد بن سلمان.. هكذا ردت إيران رسميا ناد خليجي يسعي بقوة لتعاقد مع الإسباني فابريغاس
أعلن الجيش الامريكي حالة تأهب قصوى في قاعدتي العديد في قطر والظفرة في الإمارات بعد تطورات مهمة في منطقة الخليج.
وذكرت شبكة "رويترز" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الأمريكي أعلن حالة تأهب قصوى في قاعدتي العديد والظفرة بسبب المناورات الإيرانية في مياه الخليج.
ومن جانبها نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية قولهم إنه جرى وضع قاعدها في قطر والإمارات منذ صباح الثلاثاء في حالة تأهب عالية، بعد أن أظهرت مؤشرات استخباراتية أن هجوما إيرانيا بالصواريخ الباليستية كان يستهدف القاعدتين.
وذكرت الشبكة الأمريكية أنه طُلب من العناصر الموجودين في قاعدتي العديد في قطر والظفرة في الإمارات (تضمان قوات أمريكية) حماية أنفسهم لبضع دقائق قبل التأكد من أن الوضع آمن، وشمل الأمر التأكد من أن العناصر في مخابئ أو في مبان مصفحة.
وتضم هاتان القاعدتان عمليات مكثفة للقوات الأمريكية، وأُثيرت المخاوف من استهداف إيراني لهاتين القاعدتين يشابه ذلك الذي استهدف قاعدة الأسد بالعراق، يناير/كانون الثاني/ الماضي.
وفجّر الحرس الثوري الإيراني مجسّما لحاملة طائرات أميركية بصواريخ ،أمس الثلاثاء، خلال تدريبات عسكرية في الخليج وصفتها الولايات المتحدة بـ"المتهورة وغير المسؤولة".
وجرت التدريبات قرب مضيق هرمز، الممر البحري الرئيسي بالنسبة لخمس الإنتاج العالمي من النفط، وذلك على وقع توتر متزايد بين إيران والولايات المتحدة.
وأظهرت تسجيلات مصورة للمناورات بثها التلفزيون الرسمي القوات الجوية والبحرية التابعة للحرس الثوري وهي تستعد لشن هجوم قبالة الساحل في جنوب غرب البلاد.