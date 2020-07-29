بعد رسالة أحمدي نجاد لمحمد بن سلمان.. هكذا ردت إيران رسميا ناد خليجي يسعي بقوة لتعاقد مع الإسباني فابريغاس حزب الاصلاح في عدن يعلن موقفه من المحافظ الجديد ومدير الأمن أول تعليق رسمي لـ”معين عبدالملك“ بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة لقاءات رفيعة في الرياض وتحركات عسكرية سعودية – أمريكية مفاجئة بمنطقة الخليج هكذا ردت حليمة بولند على ملاحقتها قضائيا واتهامها غسيل الأموال - فيديو 9 دول عربية تقرر منع اقامة صلاة عيد الأضحى و7 تقرر إقامتها في المساجد والساحات و6 لم تقرر بعد خبر يهز المملكة .. مقتل نجمة سعودية شهيرة على يد مقربين منها – فيديو حزب الإصلاح في اليمن يعلن موقفه من اتفاق الرياض بعد اعلان تفاصيله تحقيقات عابرة للحدود تكشف فضيحة دولية لأحد أجهزة الاستخبارات العربية مرت عبر أحد دول الخليج
ذكرت تقارير صحفية أن نادي الغرافة القطري يرغب في التعاقد مع الإسباني، سيسك فابريغاس، لاعب وسط موناكو الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقالت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية إن اللاعب البالغ 33 عاما، وعائلته، لا يرغبون في مغادرة الإمارة الفرنسية، خلال موسم الانتقالات المنتظر، لكن الراتب الضخم لفابريغاس، يشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الأجور بنادي موناكو.
وكانت شبكة "راديو مونت كارلو" كشفت أن فابريغاس وافق على تخفيض راتبه بنسبة 30%، واتفق مع إدارة موناكو على تأجيل سداد راتبه لمدة 4 أشهر.
كما أبلغ فابريغاس مسؤولي ناديه بأنه على استعداد للانتظار حتى انتهاء تعاقده في صيف 2022 لصرف مستحقاته المالية المتأخرة.
وخاض فابريغاس بقميص موناكو 22 مباراة هذا الموسم، صنع خلالها 3 أهداف لزملائه.