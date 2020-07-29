ناد خليجي يسعي بقوة لتعاقد مع الإسباني فابريغاس

الأربعاء 29 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ذكرت تقارير صحفية أن نادي الغرافة القطري يرغب في التعاقد مع الإسباني، سيسك فابريغاس، لاعب وسط موناكو الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية إن اللاعب البالغ 33 عاما، وعائلته، لا يرغبون في مغادرة الإمارة الفرنسية، خلال موسم الانتقالات المنتظر، لكن الراتب الضخم لفابريغاس، يشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الأجور بنادي موناكو.

وكانت شبكة "راديو مونت كارلو" كشفت أن فابريغاس وافق على تخفيض راتبه بنسبة 30%، واتفق مع إدارة موناكو على تأجيل سداد راتبه لمدة 4 أشهر.

كما أبلغ فابريغاس مسؤولي ناديه بأنه على استعداد للانتظار حتى انتهاء تعاقده في صيف 2022 لصرف مستحقاته المالية المتأخرة.

وخاض فابريغاس بقميص موناكو 22 مباراة هذا الموسم، صنع خلالها 3 أهداف لزملائه.