حزب الاصلاح في عدن يعلن موقفه من المحافظ الجديد ومدير الأمن

الأربعاء 29 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-عدن

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أشاد عضو مجلس النواب رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بعدن أنصاف مايو، أشاد بالخطوات التنفيذية المعلنة لاتفاق الرياض، والتي جاءت كنتاج وثمرة للمشاورات المسئولة التي رعاها رئيس الجمهورية والإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وقال مايو "إن الاتفاق أظهر حرص القيادة السياسية على توحيد الصف الوطني وعودة الاستقرار السياسي والأمني في المناطق المحررة، وحشد كافة القوى نحو معركة تحرير الوطن من الإنقلابيين الحوثيين".

ورحب مايو بتعيين أحمد حامد لملس محافظا لعدن. وقال "إنه ليس غريباً على السلطة المحلية في عدن بل هو أحد الكوادر التي تبوأت مناصب المسؤولية فيها".

كما رحب مايو بتعيين اللواء أحمد الحامدي مديرا لأمن عدن وتمنى لهما التوفيق والنجاح في عملهما الجديد لما فيه خدمة أبناء عدن ورفع المعاناة عنهم.