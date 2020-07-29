لقاءات رفيعة في الرياض وتحركات عسكرية سعودية – أمريكية مفاجئة بمنطقة الخليج

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شهدت منطقة الخليج تحركات عسكرية (سعودية أمريكية) مفاجئة يوم أمس، على وقع التطورات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة العربية في سوريا ولبنان وليبيا.
والتقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في الرياض، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول مارك ميلي.
واستعرضا خلال اللقاء الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في الجانب الدفاعي والعسكري وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم الأمن والسلم الدوليين.
وشهد اللقاء تأكيد الطرفين على توافق البلدين في التصدي لأشكال الإرهاب كافة والتهديد لأمن المنطقة من خلال التنسيق الدفاعي المتقدم بين البلدين الصديقين.
وأعرب نائب وزير الدفاع السعودي، عن شكره لجهود واشنطن لحفظ أمن المنطقة وإرسالها قوات ومنظومات دفاع للمملكة.
وأضاف خالد بن سلمان في تغريدة على تويتر قائلًا: “التقيت رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الفريق أول مارك ميلي، حيث أكدنا على رؤية البلدين المشتركة في حفظ استقرار المنطقة وشراكتنا الاستراتيجية في كل ما يحقق الأمن والسلم الدوليين، وفق الإطار الشامل للعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين”.
حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري وقائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، ومدير مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
كما حضره من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد والوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية.