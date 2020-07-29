خبر يهز المملكة .. مقتل نجمة سعودية شهيرة على يد مقربين منها – فيديو

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يكتنف الغموض مصير نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، السعودية غادة الحصان، عقب أنباء عن تعرضها للقتل على يد ذويها.
ونشر إبراهيم بن حثلين عبر حسابه على تطبيق”سناب شات”، مقطع فيديو يظهر بقعة مياه بلون داكن ادعى أنها دماء، ورصد آثار مسح على السيارة، وعلق قائلاً: ًإن أهلها قاموا بمسح آثار الدماء بعد قتلها”، كما صور أحد المنازل وقال: إنه يعود لغادة الحصان.
وبحسب أنباء غير مؤكدة، تجرى التحقيقات مع جيران غادة، كما تم الإبلاغ عن مكان السيارة والآثار التي عثر عليها، بدعوى أنها تعود لجريمة قتلها، قبل الكشف في مقطع فيديو أن السيارة اختفت من مكانها، كما أن الهاشتاج الذي تم تدشينه في محاولة لإنقاذها اختفى أيضًا.
وقبل أيام، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة فتاة سعودية تدعى غادة الحصان، بعد نشرها مجموعة فيديوهات طلبت فيها المساعدة بسبب اتهام أهلها لها بالجنون.
وناشدت المهندسة السعودية الشهيرة على “تويتر”، المغردين لإيصال صوتها ودعمها بعد إيداعها المستشفى من قبل أهلها.
وقالت في فيديو نشرته عبر حسابها على “تويتر”، إنها كانت تصور المناشدة وهي بالمستشفى ليطلب الموظف بشكل مفاجئ إقفال ملفها وتسجيله باسم “مجهولة الهوية” على الرغم من امتلاكها جواز سفر كإثبات هوية شخصية.
وأكدت الحصان أنها منهارة كثيرًا مما حدث معها، متمنية على الجميع التفاعل معها ودعمها والوقوف إلى جانبها.
وقالت الحصان إن أمها وشقيقتها تعانيان من مرض “النرجسية”، واتهمت شقيقتها بالجنون سابقًا من قبل والدها واليوم تقع في نفس الاتهام، مؤكدة أنها تتواجد حاليًا في مستشفى الأمل.