حزب الإصلاح في اليمن يعلن موقفه من اتفاق الرياض بعد اعلان تفاصيله

الأربعاء 29 يوليو-تموز 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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أكد نائب رئيس الدائرة الإعلامية في التجمع اليمني للإصلاح، عدنان العديني الاربعاء، أن الالتزام الجاد بتنفيذ اتفاق الرياض، كفيل بإنهاء حالة الصراع وعودة الاستقرار الذي يحتاجه المواطن والوطن معا .

وقال في سلسلة تغريدات على تويتر تعليقا على اعلان السعودية عن آلية لتسريع تنيفذ اتفاق الرياض: " مرة أخرى يؤكد اليمنيون على اطارهم الوطني وقبولهم العمل من خلال دولتهم اليمنية ويتجهون نحو شراكة واسعة وتعايش سلمي".

وأضاف " سيكون من أهم نتائج الاتفاق إيقاف حالة الصراع الداخلي، ومنع انزلاق البلد نحو التمزق وتكريس سلطة الدولة الممثلة للكل المعبرة عن الجميع، مشيرا إلى أن عملية إخلاء عدن من السلاح والمسلحين تمثل الخطوة الأولى على طريق تنفيذ الاتفاق .

وثمن العديني الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية لاحتواء الوضع في عدن وما ترتب عليه من تداعيات، لافتا إلى أنها حرصت على صياغة اتفاق يحل أسباب الخلاف ويحافظ على بنية الدولة اليمنية وشرعيتها ويحشد الطاقات والجهود في معركة استعادة سلطاتها على كامل التراب اليمني.

أبرز بنود آلية تنفيذ اتفاق الرياض.. انقر هنا