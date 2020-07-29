حزب الإصلاح في اليمن يعلن موقفه من اتفاق الرياض بعد اعلان تفاصيله تحقيقات عابرة للحدود تكشف فضيحة دولية لأحد أجهزة الاستخبارات العربية مرت عبر أحد دول الخليج لحظات مخيفة لانهيار جسر معلق بمن فوقه... فيديو لماذا تراجعت مبيعات المنازل التركية بشكل غير معهود؟ مالا يعرفه العرب والغرب عن الفوائد المذهلة للحم الماعز الاصلاح يؤيد ما اعلنت عنه السعودية للتسريع بتنفيذ اتفاق الرياض ويشير الى أهم نتائج الاتفاق السعودية تعلن عن قلقها من أوضاع ليبيا وتكشف عن حل وحيد لإنهاء الصراع الليبي تفاصيل رسالة خاصة من بيليه إلى رونالدو شاهد.. صور من المشاعر المقدسة لضيوف الرحمن وكيف أدوا أول مناسك الحج في زمن كورونا أول الدول المرحبة بإعلان السعودية آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض
أكد نائب رئيس الدائرة الإعلامية في التجمع اليمني للإصلاح، عدنان العديني الاربعاء، أن الالتزام الجاد بتنفيذ اتفاق الرياض، كفيل بإنهاء حالة الصراع وعودة الاستقرار الذي يحتاجه المواطن والوطن معا .
وقال في سلسلة تغريدات على تويتر تعليقا على اعلان السعودية عن آلية لتسريع تنيفذ اتفاق الرياض: " مرة أخرى يؤكد اليمنيون على اطارهم الوطني وقبولهم العمل من خلال دولتهم اليمنية ويتجهون نحو شراكة واسعة وتعايش سلمي".
وأضاف " سيكون من أهم نتائج الاتفاق إيقاف حالة الصراع الداخلي، ومنع انزلاق البلد نحو التمزق وتكريس سلطة الدولة الممثلة للكل المعبرة عن الجميع، مشيرا إلى أن عملية إخلاء عدن من السلاح والمسلحين تمثل الخطوة الأولى على طريق تنفيذ الاتفاق .
وثمن العديني الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية لاحتواء الوضع في عدن وما ترتب عليه من تداعيات، لافتا إلى أنها حرصت على صياغة اتفاق يحل أسباب الخلاف ويحافظ على بنية الدولة اليمنية وشرعيتها ويحشد الطاقات والجهود في معركة استعادة سلطاتها على كامل التراب اليمني.