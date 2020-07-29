حزب الإصلاح في اليمن يعلن موقفه من اتفاق الرياض بعد اعلان تفاصيله تحقيقات عابرة للحدود تكشف فضيحة دولية لأحد أجهزة الاستخبارات العربية مرت عبر أحد دول الخليج لحظات مخيفة لانهيار جسر معلق بمن فوقه... فيديو لماذا تراجعت مبيعات المنازل التركية بشكل غير معهود؟ مالا يعرفه العرب والغرب عن الفوائد المذهلة للحم الماعز الاصلاح يؤيد ما اعلنت عنه السعودية للتسريع بتنفيذ اتفاق الرياض ويشير الى أهم نتائج الاتفاق السعودية تعلن عن قلقها من أوضاع ليبيا وتكشف عن حل وحيد لإنهاء الصراع الليبي تفاصيل رسالة خاصة من بيليه إلى رونالدو شاهد.. صور من المشاعر المقدسة لضيوف الرحمن وكيف أدوا أول مناسك الحج في زمن كورونا أول الدول المرحبة بإعلان السعودية آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض
تختلف الحوادث في طبيعتها من مكان إلى آخر وفي كل حالة يكون لها أسباب مختلفة عن الأخرى، لكن نتائجها جميعا تكون كارثية سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.
وتعد حوادث السيارات هي الأكثر شيوعا على الطرق العامة، لكن هناك حوادث أخرى تقع نتيجة انيهارات أرضية أو سقوط جانبا من جسر كما حدث لإحدى الجسور في مدينة صينية.
نشرت صحيفة "الشعب" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لحظات تتوقف عندها القلوب، مشيرة إلى انهيار جانب إحدى الجسور بمن عليه من المارة بصورة غير متوقعة.
ولفتت إلى أن الحادث وقع في مدينة تشونغتشينغ، جنوب غربي الصين، عندما كان اثنين من المارة يسيرون على رصيف جانبي بإحد الكباري المعلقة، حيث انهار جانب الجسر بهذا الرصيف ليسقط من عليه تحت كومة من الركام.
وقالت الصحيفة: "لحسن الحظ أن الشخصان الذي سقطا خلال الحادث استطاعا النجاة بعدما تعرضا لبعض الجروح".