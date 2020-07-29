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لماذا تراجعت مبيعات المنازل التركية بشكل غير معهود؟

الأربعاء 29 يوليو-تموز 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات
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قال معهد الإحصاء التركي، اليوم الإثنين، إن مبيعات المنازل تراجعت 44.6% على أساس سنوي إلى 50 ألفًا و936 منزلًا في أيار/مايو، آخر شهر قبل شروع البلد، في إجراءات احتواء فيروس كورونا.

وهوت مبيعات المنازل إلى الأجانب 78.1% في أيار/مايو إلى 860 منزلا، حسبما ذكر المعهد. وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام، انخفضت مبيعات المنازل 2.2%.

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