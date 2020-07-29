مالا يعرفه العرب والغرب عن الفوائد المذهلة للحم الماعز

الأربعاء 29 يوليو-تموز 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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لحم الماعز هو أحد أشهر أنواع اللحوم الشعبية المستهلكة في جميع أنحاء العالم، بفضل مذاقه المستساغ الذي شجع الإنسان على تربيته منذ زمن بعيد.

وبحسب موقع "هيثلي إبيكيور" عادة ما يتحتوي الماعز في عمر ستة إلى تسعة أشهر على لحم عالي الجودة. غالبًا ما يشار إلى لحم الماعز باسم لحم الضأن.

ليس ذلك فحسب، فغالبًا ما يُدعى أنه أكثر صحة من بدائل مثل الدجاج ولحم البقر ولحم الخنزير ولحم الخراف.

وينصح دائمًا بعدم تناول لحم الماعز إلا بعد طهيه بشكل كافي، إذ يشكل خطر أنتقال الأمراض الحيوانية إذا لم يتم طهيه جيدًا.

تأثير لحم الماعز على جسم الإنسان (أبرز المزايا والعيوب):

1- الوقاية من فقر الدم

2- تنظيم ضغط الدم

3- بناء عضلات قوية

4- عظام صحية

5- تنظيم الكوليسترول

6- الوقاية من السرطان

7- الوقاية من مرض السكري

8- منع الاكتئاب

9- قلب صحي أكثر

10- تعزيز الخصوبة

11- تحسين صحة الجلد

12- تعزيز المناعة

13- مضاد للالتهابات

14- له تأثيرات إيجابية على الحمل

15- زيادة هرمون التستوستيرون

16- فقدان الوزن

17- ارتفاع ضغط الدم (عند الإفراط في تناول لحم الماعز)

18- النقرس

19- الحساسية لدى البعض

20- ارتفاع الكوليسترول (عند استمرار تناوله لفترة ممتدة من الوقت)