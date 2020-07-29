الرئاسة اليمنية تعلق على الآلية الجديدة لاتفاق الرياض وتوضح ما تحتاجه لتنفذ واقعا

الأربعاء 29 يوليو-تموز 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال مدير مكتب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، إن الآلية الجديدة لتنفيذ اتفاق الرياض تحتاج إلى شجاعة أكبر لنتجاوز النصوص إلى الواقع.

وأفاد العليمي في تغريدات بصفحته على تويتر، :نريد أن نمنح الناس أملاً حقيقيا ، وليس مجرد وهم ينتهي عندما تجف الأحبار.

وأضاف أن الشعب يعاني من أزمات متعددة وقاتلة ، الشعب يجوع ويتعب ويموت ، وليس هناك أكثر جبناً من التردد في فعل ما يريده الناس ، لم يعد في الوقت متسع لمزيد من معاناة ابناء الشعب، للتتوحد الجهود.

وكانت السعودية قدمت في وقت سابق اليوم، آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، عبر نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 /6/2020.

واصدر هادي اليوم ثلاثة قرارات جمهورية بتعيين محافظا لعدن ومديرا للأمن واعاد تكليف معين عبدالملك بتشكيل حكومة جديدة.