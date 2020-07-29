الرئاسة اليمنية تعلق على الآلية الجديدة لاتفاق الرياض وتوضح ما تحتاجه لتنفذ واقعا اخراج القوات من عدن وفصلها في أبين.. تعرف على أبرز بنود آلية تنفيذ اتفاق الرياض والشرعية والانتقالي يبدأن التنفيذ ثلاثة قرارات جمهورية تنفيذا لإتفاق الرياض وبيان للانتقالي لأول مرة...المرأة السعودية تشارك في خدمة الحجاج في هذا العام أول تعليق للحكومة اليمنية بعد اقتراح السعودية آلية تسريع اتفاق الرياض 14 قيادياً على قائمة الممنوعين من السفر في الكويت وزير الخارجية السعودي: اتفاق الرياض نقلة لتوحيد الصف اليمني البرلمان التركي يصادق على قانون مثير للجدل حول مواقع التواصل الإجتماعي خالد بن سلمان يؤكد أهمية اتفاق الرياض بهدف تحقيق الأمن والإستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن رقم لم يحدث منذ شهرين ونصف ...وفيات كورونا تفجع أمريكا
قال مدير مكتب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، إن الآلية الجديدة لتنفيذ اتفاق الرياض تحتاج إلى شجاعة أكبر لنتجاوز النصوص إلى الواقع.
وأفاد العليمي في تغريدات بصفحته على تويتر، :نريد أن نمنح الناس أملاً حقيقيا ، وليس مجرد وهم ينتهي عندما تجف الأحبار.
وأضاف أن الشعب يعاني من أزمات متعددة وقاتلة ، الشعب يجوع ويتعب ويموت ، وليس هناك أكثر جبناً من التردد في فعل ما يريده الناس ، لم يعد في الوقت متسع لمزيد من معاناة ابناء الشعب، للتتوحد الجهود.
وكانت السعودية قدمت في وقت سابق اليوم، آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، عبر نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 /6/2020.
واصدر هادي اليوم ثلاثة قرارات جمهورية بتعيين محافظا لعدن ومديرا للأمن واعاد تكليف معين عبدالملك بتشكيل حكومة جديدة.