ثلاثة قرارات جمهورية تنفيذا لإتفاق الرياض وبيان للانتقالي

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وجه الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك، بتشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت وكالة انباء سبأ الرسمية إن إن الرئيس هادي أصدر اليوم قرارً جمهورياً قضت المادة الأولي منه بتكليف معين عبدالملك سعيد بتشكيل الحكومة الجديدة.
وبحسب الوكالة قضت المادة الثانية من القرار أن تستمر الحكومة الحالية في مهام تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
كما صدر قرارين جمهوريين بتعيين محافظا ومدير أمن لمحافظة عدن.
ونشرت وكالة سبأ للأنباء الرسمية قرار تعيين أحمد حامد لملس محافظا لمحافظة عدن، وتعيين العميد/ محمد احمد الحامدي مديرا عاما لشرطة محافظة عدن.
وبحسب الوكالة صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (5 ) لسنة 2020 م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ/ أحمد حامد لملس محافظا لمحافظة عدن.
وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (6 ) لسنة 2020 م، قضت المادة الأولي منه بتعيين العميد/ محمد احمد الحامدي مديرا عاما لشرطة محافظة عدن ويرقى الى رتبة لواء.
وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وتأتي قرارات هادي، بعد توافق الحكومة اليمنية وما يسمى المجلس الانتقالي، على آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.
وكانت السعودية قدمت في وقت سابق اليوم، آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، عبر نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
من جهته أعلن مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان لمتحدثه الرسمي، التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية للجنوب، وذلك استجابة للآلية التي قدمتها المملكة العربية السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض
وأكد المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم، الأربعاء، دعم المجلس لجهود تحالف دعم الشرعية في تنفيذ اتفاق الرياض، معلناً تخليه عن إعلان الإدارة الذاتية، دعماً لجهود التحالف في تطبيق اتفاق الرياض.