أول تعليق للحكومة اليمنية بعد اقتراح السعودية آلية تسريع اتفاق الرياض 14 قيادياً على قائمة الممنوعين من السفر في الكويت وزير الخارجية السعودي: اتفاق الرياض نقلة لتوحيد الصف اليمني البرلمان التركي يصادق على قانون مثير للجدل حول مواقع التواصل الإجتماعي خالد بن سلمان يؤكد أهمية اتفاق الرياض بهدف تحقيق الأمن والإستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن رقم لم يحدث منذ شهرين ونصف ...وفيات كورونا تفجع أمريكا تفاصيل آلية لتسريع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية ومليشيات المجلس الإنتقالي في عدن إلغاء إعلان الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية وتشكيل حكومة كفاءات خلال 30يوم رئيس الجمهوريةاليمنية:يعين قيادياً في المجلس الإنتقالي محافظاً ل عدن تنفيذا لآلية الرياض خطاب ناري من مصر بخصوص ليبيا يحمل الوعد والوعيد وتجاهل كلي لاثيوبيا
نقلا عن مصادر مطلعة، عن صدور تعليمات مشددة للعاملين في المنافذ الحدودية بعدم التهاون في تفتيش أية مركبة أو شاحنة بضائع بدقة شديدة.
وأكدت المصادر أن التعليمات صدرت خشية هروب أي متهم في قضايا الفساد الأخيرة أو المشاهير الـ 10 الذين صدرت بحقهم أوامر منع سفر، أو أي ممنوعين في قضايا جنائية أخرى.
وقالت المصادر إنه وبناء على هذه التعليمات، جرى رفع الجهوزية والحذر، وتقليص فترة الراحة لموظفي المنافذ الحدودية، لتصبح يومين بدلا من 4 أيام، وذلك للتركيز والتشديد.
وكشف مصدر مطلع عن أسماء 14 قياديا على قائمة الممنوعين من السفر، أبرزهم في قضايا "ضيافة الداخلية" و"اليوروفايتر" و"الصندوق الماليزي" و"اختلاسات الصحة" وقضايا غسل أموال أخرى.
وأشار المصدر إلى أنه بين الممنوعين 3 شيوخ من الأسرة، إضافة إلى وزيرين سابقين و4 وكلاء وزارات سابقين وحاليين. وفي ما يخص أعداد الهاربين منذ سنوات خارج البلاد بعد صدور أحكام جنائية بحقهم، أبلغ المصدر أنها تقدر بـ300 مواطن، موضحا أن إدارة التنفيذ الجنائي "الإنتربول" أصدرت نحو 650 مذكرة بشأن استرداد متهمين للكويت من كل الجنسيات لمعاقبتهم، وفقا لآخر إحصائية سنوية.