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وزير الخارجية السعودي: اتفاق الرياض نقلة لتوحيد الصف اليمني

الأربعاء 29 يوليو-تموز 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الأربعاء، أن الآلية المقترحة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض نقلة نوعية إلى مرحلة تسهم في توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية.

كما أكد الجبير في تغريدة على تويتر، أن هذه الآلية تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن.

وكان مصدر سعودي مسؤول، قال إن المملكة قدمت للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، آليةً لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

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