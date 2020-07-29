خالد بن سلمان يؤكد أهمية اتفاق الرياض بهدف تحقيق الأمن والإستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن رقم لم يحدث منذ شهرين ونصف ...وفيات كورونا تفجع أمريكا تفاصيل آلية لتسريع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية ومليشيات المجلس الإنتقالي في عدن إلغاء إعلان الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية وتشكيل حكومة كفاءات خلال 30يوم رئيس الجمهوريةاليمنية:يعين قيادياً في المجلس الإنتقالي محافظاً ل عدن تنفيذا لآلية الرياض خطاب ناري من مصر بخصوص ليبيا يحمل الوعد والوعيد وتجاهل كلي لاثيوبيا تقرير للجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن يكشف عن تعاون بين الحوثي وداعش الحكومة ترفض شروط الحوثي التعجيزية وتكشف عن مبادرة تسليم رواتب الموظفين المدنيين واتساب يعد مستخدميه بمفاجأة طال انتظارها شابات سعوديات يعملن كنادلات في المقاهي – صور فيديو
أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أن أمن واستقرار اليمن وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي، هدف رئيسي لتحالف دعم الشرعية اليمنية، مشيراً ألى أن «اتفاق الرياض» عامل رئيسي لتحقيق ذلك، إضافة الى دعم جهود المبعوث الأممي لليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.
وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أثمرت الجهود التي يقودها ولي العهد عن قبول الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للآلية المقترحة من المملكة لتسريع وتفعيل تنفيذ اتفاق الرياض بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن».
وأضاف: «مشاركة القيادات السياسية اليمنية مع المملكة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى التوافق على الآلية المقترحة لتنفيذ اتفاق الرياض نموذج يحتذى به لإمكانية حل الخلافات اليمنية بالحوار دون الحاجة لاستخدام القوة العسكرية».
من جهته، أوضح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن الآلية المقترحة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تمثل نقلة نوعية إلى مرحلة تسهم في توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية.
وأشار الجبير في تغريدة على حسابه في «تويتر» عقب الإعلان عن تقديم السعودية للحكومة اليمنية و«الانتقالي» آلية لتسريع تنفيذ «اتفاق الرياض»، أن الآلية المقترحة تدعم أيضاً جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن.
وبدوره أعرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، عن شكره للرئيس اليمني ونائبة وحكومته، ووفد المجلس الانتقالي الجنوبي بمناسبة التوصل إلى آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض والتغلب على الصعوبات والمعوقات التي اعترضت سير التنفيذ، مثمناً دور وجهود رئيس وهيئة رئاسة مجلس النواب ومستشاري الرئيس اليمني.
وقال آل جابر في تغريدات على حسابه في «تويتر»: «بجهودٍ قادها ولي العهد وفي هذه الأيام المباركة وعلى أبواب موسم الحج وعيد الأضحى المبارك اتفقت الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على آلية لتنفيذ اتفاق الرياض ومعالجة الخلافات وإزالة العقبات التي تسببت في تأخير تنفيذ اتفاق الرياض».