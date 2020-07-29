خالد بن سلمان يؤكد أهمية اتفاق الرياض بهدف تحقيق الأمن والإستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن رقم لم يحدث منذ شهرين ونصف ...وفيات كورونا تفجع أمريكا تفاصيل آلية لتسريع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية ومليشيات المجلس الإنتقالي في عدن إلغاء إعلان الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية وتشكيل حكومة كفاءات خلال 30يوم رئيس الجمهوريةاليمنية:يعين قيادياً في المجلس الإنتقالي محافظاً ل عدن تنفيذا لآلية الرياض خطاب ناري من مصر بخصوص ليبيا يحمل الوعد والوعيد وتجاهل كلي لاثيوبيا تقرير للجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن يكشف عن تعاون بين الحوثي وداعش الحكومة ترفض شروط الحوثي التعجيزية وتكشف عن مبادرة تسليم رواتب الموظفين المدنيين واتساب يعد مستخدميه بمفاجأة طال انتظارها شابات سعوديات يعملن كنادلات في المقاهي – صور فيديو
أكد مصدر مسؤول بالمملكة العربية السعودية، أن بلاده قدمت للمجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية آلية لتسريع العمل باتفاق الرياض.
وقال المصدر المسؤول "، إن الآلية ستكون عبر نقاط تنفيذية تكون على النحو الآتي:
أولاً- استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية ومليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 / 6 / 2020 م.
ثانياً- إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن.
ثالثاً- تكليف دولة رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما. خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
رابعاً- إصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في (عدن) والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته.
وأضاف المصدر، "أنه جرى العمل على جمع طرفي الاتفاق في الرياض، وبمشاركة فاعلة من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأفاد المصدر بأن "الطرفان استجابا وأبديا موافقتهما على هذه الآلية وتوافقا على بدء العمل بها، لتجاوز العقبات القائمة وتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة لجميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن".