خالد بن سلمان يؤكد أهمية اتفاق الرياض بهدف تحقيق الأمن والإستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن رقم لم يحدث منذ شهرين ونصف ...وفيات كورونا تفجع أمريكا تفاصيل آلية لتسريع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية ومليشيات المجلس الإنتقالي في عدن إلغاء إعلان الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية وتشكيل حكومة كفاءات خلال 30يوم رئيس الجمهوريةاليمنية:يعين قيادياً في المجلس الإنتقالي محافظاً ل عدن تنفيذا لآلية الرياض خطاب ناري من مصر بخصوص ليبيا يحمل الوعد والوعيد وتجاهل كلي لاثيوبيا تقرير للجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن يكشف عن تعاون بين الحوثي وداعش الحكومة ترفض شروط الحوثي التعجيزية وتكشف عن مبادرة تسليم رواتب الموظفين المدنيين واتساب يعد مستخدميه بمفاجأة طال انتظارها شابات سعوديات يعملن كنادلات في المقاهي – صور فيديو
أعلن مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن، إلغاء إعلان الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية في اليمن، تنفيذا للآلية السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية ومليشيات المجلس.
وقال المتحدث باسم مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي، المهندس نزار هيثم، في تغريدات عبر حسابه في "تويتر": "يعلن المجلس الانتقالي التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية، حتى يتاح للتحالف العربي تطبيق اتفاق الرياض".
وأضاف أن القرار يأتي "في إطار الجهود التي تبذلها قيادة التحالف العربي لتنفيذ اتفاق الرياض، والوصول إلى حلول من شأنها معالجة الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية والتنموية، واستجابة لتدخل قيادة المملكة العربية السعودية وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة".
كانت السعودية قدمت في وقت سابق اليوم، للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي آلية لتسريع العمل على تنفيذ اتفاق الرياض. وتشمل الآلية تخلي المجلس الانتقالي الجنوبي عن الإدارة الذاتية وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما.