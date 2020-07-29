إلغاء إعلان الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية وتشكيل حكومة كفاءات خلال 30يوم

الأربعاء 29 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلن مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن، إلغاء إعلان الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية في اليمن، تنفيذا للآلية السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية ومليشيات المجلس.

وقال المتحدث باسم مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي، المهندس نزار هيثم، في تغريدات عبر حسابه في "تويتر": "يعلن المجلس الانتقالي التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية، حتى يتاح للتحالف العربي تطبيق اتفاق الرياض".

وأضاف أن القرار يأتي "في إطار الجهود التي تبذلها قيادة التحالف العربي لتنفيذ اتفاق الرياض، والوصول إلى حلول من شأنها معالجة الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية والتنموية، واستجابة لتدخل قيادة المملكة العربية السعودية وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة".

كانت السعودية قدمت في وقت سابق اليوم، للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي آلية لتسريع العمل على تنفيذ اتفاق الرياض. وتشمل الآلية تخلي المجلس الانتقالي الجنوبي عن الإدارة الذاتية وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما.