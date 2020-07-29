خالد بن سلمان يؤكد أهمية اتفاق الرياض بهدف تحقيق الأمن والإستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن رقم لم يحدث منذ شهرين ونصف ...وفيات كورونا تفجع أمريكا تفاصيل آلية لتسريع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية ومليشيات المجلس الإنتقالي في عدن إلغاء إعلان الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية وتشكيل حكومة كفاءات خلال 30يوم رئيس الجمهوريةاليمنية:يعين قيادياً في المجلس الإنتقالي محافظاً ل عدن تنفيذا لآلية الرياض خطاب ناري من مصر بخصوص ليبيا يحمل الوعد والوعيد وتجاهل كلي لاثيوبيا تقرير للجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن يكشف عن تعاون بين الحوثي وداعش الحكومة ترفض شروط الحوثي التعجيزية وتكشف عن مبادرة تسليم رواتب الموظفين المدنيين واتساب يعد مستخدميه بمفاجأة طال انتظارها شابات سعوديات يعملن كنادلات في المقاهي – صور فيديو
أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، مرسومين رئاسيين، بتعيين محافظ لمحافظة عدن ومدير للأمن فيها، وذلك تنفيذا لآلية قدمتها السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية ومليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"أن الرئيس هادي عين وفق القرار الجمهوري رقم (5) لسنة 2020م، أحمد حامد لملس، محافظا لمحافظة عدن.
و يتخلى المجلس الإنتقالي عن إعلان الإدارة الذاتية ويشغل لملس منصب الأمين العام لهيئة رئاسة مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي.
كما أصدر الرئيس اليمني قرارا جمهوريا آخر برقم (6)، قضى بتعيين العميد محمد أحمد الحامدي، مديرا عاما لشرطة محافظة عدن.