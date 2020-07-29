رئيس الجمهوريةاليمنية:يعين قيادياً في المجلس الإنتقالي محافظاً ل عدن تنفيذا لآلية الرياض

الأربعاء 29 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، مرسومين رئاسيين، بتعيين محافظ لمحافظة عدن ومدير للأمن فيها، وذلك تنفيذا لآلية قدمتها السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية ومليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"أن الرئيس هادي عين وفق القرار الجمهوري رقم (5) لسنة 2020م، أحمد حامد لملس، محافظا لمحافظة عدن.

و يتخلى المجلس الإنتقالي عن إعلان الإدارة الذاتية ويشغل لملس منصب الأمين العام لهيئة رئاسة مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما أصدر الرئيس اليمني قرارا جمهوريا آخر برقم (6)، قضى بتعيين العميد محمد أحمد الحامدي، مديرا عاما لشرطة محافظة عدن.