تقرير للجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن يكشف عن تعاون بين الحوثي وداعش

الثلاثاء 28 يوليو-تموز 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال تقرير للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، إن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، تعاونت مؤخراً مع ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

ولفت التقرير الصادر مؤخراً عن فريق خبراء اللجنة المعنية بداعش والقاعدة والتنظيمات الإرهابية، الى إن تعاون الحوثيين وداعش مؤخراً بما في ذلك في شكل عملية لتبادل الأسرى جرت في نيسان/أبريل 2020.

وأوضح التقرير أن هجمات القاعدة في العام الحالي تراجعت مقارنة بالعام الماضي 2019، مشيرا إلى استهداف التنظيم مطلع 2020 قرية رشاد في الوضيع بمحافظة أبين واستهداف مسؤولين أمنيين في وادي حضرموت في أبريل الماضي.

وذكر التقرير أن تنظيم القاعدة تلقى ضربة موجعة، حين استهدفت ضربة جوية قائد الجماعة "قاسم الريمي في قصف جوي في 7 فبراير/شباط الماضي، والريمي وفق التقرير خبير تكتيكي محنك وقائد مدرب عسكريا وقوي".

وكان تقرير خبراء لجنة العقوبات المعنية باليمن، تحدث عن تمكن القوات الحكومية والقبائل وقوات مدعومة من التحالف في تقليص نفوذ القاعدة وداعش ومحاصرتها في مناطق وعرة، مؤكداً أهمية دعم القبائل والجيش في محافظة البيضاء لتتمكن من مواجهة التنظيمات الإرهابية، بالتوازي مع المعارك التي تخوضها ضد الحوثيين بأسلحة خفيفة ومتوسطة.