خطاب ناري من مصر بخصوص ليبيا يحمل الوعد والوعيد وتجاهل كلي لاثيوبيا تقرير للجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن يكشف عن تعاون بين الحوثي وداعش الحكومة ترفض شروط الحوثي التعجيزية وتكشف عن مبادرة تسليم رواتب الموظفين المدنيين واتساب يعد مستخدميه بمفاجأة طال انتظارها شابات سعوديات يعملن كنادلات في المقاهي – صور فيديو تحدث عن ”مرحلة جديدة من التصعيد المطول“ وركَّز على إيرادات ميناء الحديدة وملف الناقلة ”صافر“.. أهم ما ورد في إحاطة ”غريفيث“ لمجلس الأمن أمراض خطيرة يصاب بها محبي السهر .. تعرف عليها طلاب اليمن في السودان يناشدون هادي ومعين بصرف مستحقاتهم المتأخرة إصابة أول رئيس دولة بفيروس كورونا وزير الخارجية يشكو ”الابتزاز السياسي“ ويكشف عن دخول 7 سفن نفط الى ميناء الحديدة
قال تقرير للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، إن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، تعاونت مؤخراً مع ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
ولفت التقرير الصادر مؤخراً عن فريق خبراء اللجنة المعنية بداعش والقاعدة والتنظيمات الإرهابية، الى إن تعاون الحوثيين وداعش مؤخراً بما في ذلك في شكل عملية لتبادل الأسرى جرت في نيسان/أبريل 2020.
وأوضح التقرير أن هجمات القاعدة في العام الحالي تراجعت مقارنة بالعام الماضي 2019، مشيرا إلى استهداف التنظيم مطلع 2020 قرية رشاد في الوضيع بمحافظة أبين واستهداف مسؤولين أمنيين في وادي حضرموت في أبريل الماضي.
وذكر التقرير أن تنظيم القاعدة تلقى ضربة موجعة، حين استهدفت ضربة جوية قائد الجماعة "قاسم الريمي في قصف جوي في 7 فبراير/شباط الماضي، والريمي وفق التقرير خبير تكتيكي محنك وقائد مدرب عسكريا وقوي".
وكان تقرير خبراء لجنة العقوبات المعنية باليمن، تحدث عن تمكن القوات الحكومية والقبائل وقوات مدعومة من التحالف في تقليص نفوذ القاعدة وداعش ومحاصرتها في مناطق وعرة، مؤكداً أهمية دعم القبائل والجيش في محافظة البيضاء لتتمكن من مواجهة التنظيمات الإرهابية، بالتوازي مع المعارك التي تخوضها ضد الحوثيين بأسلحة خفيفة ومتوسطة.