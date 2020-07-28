واتساب يعد مستخدميه بمفاجأة طال انتظارها شابات سعوديات يعملن كنادلات في المقاهي – صور فيديو تحدث عن ”مرحلة جديدة من التصعيد المطول“ وركَّز على إيرادات ميناء الحديدة وملف الناقلة ”صافر“.. أهم ما ورد في إحاطة ”غريفيث“ لمجلس الأمن أمراض خطيرة يصاب بها محبي السهر .. تعرف عليها طلاب اليمن في السودان يناشدون هادي ومعين بصرف مستحقاتهم المتأخرة إصابة أول رئيس دولة بفيروس كورونا وزير الخارجية يشكو ”الابتزاز السياسي“ ويكشف عن دخول 7 سفن نفط الى ميناء الحديدة تعرف على أسرع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم هكذا استعدت السعودية لاستقبال الحجاج.. شاهد بالفيديو ”الانتقالي الجنوبي“ يتعهد بالتخلي عن ”الادارة الذاتية“ وإخراج قواته من ”عدن“قبل اي ترتيبات سياسية مع الحكومة
بعد طول انتظار، كشفت تقارير إخبارية أن تطبيق التراسل الفوري "واتساب" يجهّز لمستخدميه تقنية "الأجهزة المتعددة".
يأتي هذا في الوقت الذي يعاني الكثير من مستخدمي واتساب، من عدم إمكانية تشغيل حسابهم على أكثر من جهاز، ما يجعل بعضهم ينشئ أكثر من حساب على كل جهاز خاص بهم.
وبحسب موقع تايمز نيوز ناو فقد كشف أن النسخة التجريبية الجديدة من واتساب، تم تجهيزها بتقنية لتشغيل الأجهزة المتعددة.
ويمكن من خلال تلك التقنية تشغيل حساب "واتساب" واحد على ما يصل إلى 4 أجهزة دفعة واحدة.
ولا تزال تلك التقنية متاحة عبر النسخة التجريبية لواتساب عبر نظام تشغيل أندرويد.