شابات سعوديات يعملن كنادلات في المقاهي – صور فيديو

الثلاثاء 28 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-ارم نيوز

عدد القراءات 445

أثار أحد المقاهي في مدينة الطائف السعودية، جدلاً واسعاً بين سكان البلد الخليجي المحافظ، بعدما استعان بنادلات نساء لخدمة زبائنه الرجال في مشهد غير مألوف استدعى تدخلاً رسمياً في نهاية الأمر.

وبدأت القصة عندما تداول مغردون سعوديون في تويتر، مقطع فيديو لزبائن رجال يجلسون حول طاولات في صالة المقهى، بينهما تقوم نساء يرتدين عباءات ويغطين رؤوسهن، بتقديم طلبات المشروب لهم.

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع، وسط انتقادات وجهها عدد كبير من السعوديين لعمل النساء نادلات في المطاعم والمقاهي، مقابل وجود عدد من المدافعين عن تلك المهنة ومن يعمل فيها.

ورغم الانفتاح الذي تشهده البلاد في السنوات القليلة الماضية، فإن كثيرا من السعوديين ينظرون بدونية لعدد من المهن وينفرون من العمل فيها، فيما يواجه المواطنون الذين يقدمون على العمل في تلك المهن، انتقادات عديدة.

وتدخلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على خط الجدل الذي تسبب به الفيديو، وقالت إنها فرضت مخالفة على المنشأة التي ظهرت فيها النساء، دون أن تحدد جنسيتهن.

وقالت الوزارة عبر تويتر ”إشارة إلى ما تم تداوله حول تشغيل أحد المقاهي لسيدات بخدمة الطاولات في محافظة الطائف، نوضح بأنه جرى الوقوف على المنشأة المخالفة للدليل الموحد لتنظيم بيئة عمل المرأة وإيقاع العقوبات النظامية عليها، وندعو إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معاً للرصد، أو بالاتصال على الرقم 19911“.

وتعمل السعودية على تغيير نظرة مواطنيها لكثير من مهن القطاع الخاص الذي تعول عليه في استيعاب العدد الأكبر من الشبان والفتيات الباحثين عن عمل، لكنها تفرض شروطاً تراعي خصوصية المملكة فيما يتعلق بعمل المرأة.