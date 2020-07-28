واتساب يعد مستخدميه بمفاجأة طال انتظارها شابات سعوديات يعملن كنادلات في المقاهي – صور فيديو تحدث عن ”مرحلة جديدة من التصعيد المطول“ وركَّز على إيرادات ميناء الحديدة وملف الناقلة ”صافر“.. أهم ما ورد في إحاطة ”غريفيث“ لمجلس الأمن أمراض خطيرة يصاب بها محبي السهر .. تعرف عليها طلاب اليمن في السودان يناشدون هادي ومعين بصرف مستحقاتهم المتأخرة إصابة أول رئيس دولة بفيروس كورونا وزير الخارجية يشكو ”الابتزاز السياسي“ ويكشف عن دخول 7 سفن نفط الى ميناء الحديدة تعرف على أسرع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم هكذا استعدت السعودية لاستقبال الحجاج.. شاهد بالفيديو ”الانتقالي الجنوبي“ يتعهد بالتخلي عن ”الادارة الذاتية“ وإخراج قواته من ”عدن“قبل اي ترتيبات سياسية مع الحكومة
كشفت دراسة حديثة عن العديد من الأضرار الخطيرة التي تحدث لمحبي السهر ليلا ومن أهمها الاضطرابات المعوية مثل الإمساك والشقوق الشرجية والخراج حول الشرج والالتهابات ومتلازمة القولون العصبي والتهاب القولون والسرطان .
كما أشارت الدراسة إلي أن محبي السهر يكونون عرضة أيضا للإصابة بأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي ومرض السكر .
ولفتت الأستاذ المساعد في علم الأعصاب بجامعة نورث وسترن، كريستين نوتسون إلي أن السهر ليلا مرتبط بالوراثة جزئيا مشددة علي ضرورة النوم مبكرا بشكل تدريجي وتجنب استخدام الهواتف قبل النوم حفاظا علي الصحة .