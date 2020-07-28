أمراض خطيرة يصاب بها محبي السهر .. تعرف عليها

الثلاثاء 28 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت دراسة حديثة عن العديد من الأضرار الخطيرة التي تحدث لمحبي السهر ليلا ومن أهمها الاضطرابات المعوية مثل الإمساك والشقوق الشرجية والخراج حول الشرج والالتهابات ومتلازمة القولون العصبي والتهاب القولون والسرطان .

كما أشارت الدراسة إلي أن محبي السهر يكونون عرضة أيضا للإصابة بأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي ومرض السكر .

ولفتت الأستاذ المساعد في علم الأعصاب بجامعة نورث وسترن، كريستين نوتسون إلي أن السهر ليلا مرتبط بالوراثة جزئيا مشددة علي ضرورة النوم مبكرا بشكل تدريجي وتجنب استخدام الهواتف قبل النوم حفاظا علي الصحة .