طلاب اليمن في السودان يناشدون هادي ومعين بصرف مستحقاتهم المتأخرة

الثلاثاء 28 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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دعا الاتحاد العام لطلاب اليمن في السودان، رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة معين عبد الملك إلى سرعة التوجيه بصرف مستحقات الطلاب المتأخرة.

وطالب الاتحاد في بيان له الحكومة اليمنية بسرعة التوجيه بحل كافة المشكلات التي تعترض الطلاب المبتعثين في السودان ومتابعة الإجراءات التنفيذية بشأن صرف مسحقاتهم المالية.

واستنكر الاتحاد تجاهل الحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة الوزراء، جميع المناشدات والانتفاضات الطلابية والوقفات الاحتجاجية التي ينفذها الطلاب اليمنيون في سفارة اليمن بالخرطوم للمطالبة بحقوقهم.

وينفذ طلاب اليمن في السودان اعتصاما مفتوحا منذ أسابيع في السفارة اليمنية بالخرطوم للمطالبة بتسليم مستحقاتهم للربع الرابع من العام 2019 والربع الأول من العام 2020.

ويناشد الطلاب بوضع الحلول الجذرية لمسألة تأخر صرف المستحقات المالية للطلاب اليمنيين في السودان، مشددين على ضرورة منع أي خصم غير قانوني من مستحقاتهم.

وتوعد الاتحاد بمواصلة الاحتجاجات حتى الاستجابة لكافة مطالب الطلاب اليمنيين في السودان.