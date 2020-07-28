واتساب يعد مستخدميه بمفاجأة طال انتظارها شابات سعوديات يعملن كنادلات في المقاهي – صور فيديو تحدث عن ”مرحلة جديدة من التصعيد المطول“ وركَّز على إيرادات ميناء الحديدة وملف الناقلة ”صافر“.. أهم ما ورد في إحاطة ”غريفيث“ لمجلس الأمن أمراض خطيرة يصاب بها محبي السهر .. تعرف عليها طلاب اليمن في السودان يناشدون هادي ومعين بصرف مستحقاتهم المتأخرة إصابة أول رئيس دولة بفيروس كورونا وزير الخارجية يشكو ”الابتزاز السياسي“ ويكشف عن دخول 7 سفن نفط الى ميناء الحديدة تعرف على أسرع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم هكذا استعدت السعودية لاستقبال الحجاج.. شاهد بالفيديو ”الانتقالي الجنوبي“ يتعهد بالتخلي عن ”الادارة الذاتية“ وإخراج قواته من ”عدن“قبل اي ترتيبات سياسية مع الحكومة
دعا الاتحاد العام لطلاب اليمن في السودان، رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة معين عبد الملك إلى سرعة التوجيه بصرف مستحقات الطلاب المتأخرة.
وطالب الاتحاد في بيان له الحكومة اليمنية بسرعة التوجيه بحل كافة المشكلات التي تعترض الطلاب المبتعثين في السودان ومتابعة الإجراءات التنفيذية بشأن صرف مسحقاتهم المالية.
واستنكر الاتحاد تجاهل الحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة الوزراء، جميع المناشدات والانتفاضات الطلابية والوقفات الاحتجاجية التي ينفذها الطلاب اليمنيون في سفارة اليمن بالخرطوم للمطالبة بحقوقهم.
وينفذ طلاب اليمن في السودان اعتصاما مفتوحا منذ أسابيع في السفارة اليمنية بالخرطوم للمطالبة بتسليم مستحقاتهم للربع الرابع من العام 2019 والربع الأول من العام 2020.
ويناشد الطلاب بوضع الحلول الجذرية لمسألة تأخر صرف المستحقات المالية للطلاب اليمنيين في السودان، مشددين على ضرورة منع أي خصم غير قانوني من مستحقاتهم.
وتوعد الاتحاد بمواصلة الاحتجاجات حتى الاستجابة لكافة مطالب الطلاب اليمنيين في السودان.